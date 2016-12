Dinslaken: Yildiz kontert Tuncel: Integrationsrat ist kein rechtsfreier Raum

Dinslakens stellvertretender Bürgermeister Eyüp Yildiz reagiert mit harschen Worten auf die Kritik des Integrationsratsvorsitzenden.

Dinslaken stellvertretender Bürgermeister Eyüp Yildiz hat auf die Kritik des Integrationsratsvorsitzenden Turhan Tuncel reagiert. Tuncel hatte Yildiz vorgeworfen, "sich einseitig zum Sprachrohr der verleumderischen und rufschädigenden Äußerungen" von Integrationsratsmitglied Yilmaz Adiyaman zu machen.

In einer Pressemitteilung erklärt Yildiz, dass er sich bei seiner Stellungnahme im Rat am 13. Dezember auf nachlesbare Fakten bezogen habe. In einem am 15. Oktober erschienenen Artikel in der Rheinischen Post habe Turhan Tuncel klar gemacht, dass für ihn eine Zusammenarbeit mit Yilmaz Adiyaman nicht mehr in Frage käme. Auch einer seiner Stellvertreter, Erol Tonk, so Tuncel, habe Adiyaman bedeutet, dass dieser der Arbeit im Integrationsrat offenbar nicht gewachsen sei.

Bereits am 8. Juni 2016 habe Tuncel unter Verwendung des Briefkopfes des Integrationsrates ein Schreiben an Adiyaman geschickt und ihn gebeten, die Schlüssel für die Räume des Integrationsrates an Erol Tonk abzugeben.

Am 31. August habe Tuncel Adiyaman schriftlich nochmals aufgefordert, den Schlüssel bis zum 14. September abzugeben. Woher hatte Turhan Tuncel diese Legitimation, fragt Yildiz. Einem Teil des Integrationsrates seien diese Vorkommnisse nicht bekannt gewesen. Tuncel, so Yildiz, sollte ein für allemal verstehen, dass man sich in einer Demokratie nicht aussuchen könne, mit wem man arbeiten wolle und mit wem nicht. Das sei nur in einer Autokratie oder Diktatur möglich. Der Integrationsrat sei kein rechtsfreier Raum. Erschwerend komme hinzu, dass der Verein, in dem Adiyaman aktiv sei, in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Der Integrationsratsbeauftragte Burhan Cetinkaya habe dem Verein zumindest den Hinweis gegeben, dass das Vertrauensverhältnis zu Adiyaman gestört sei. Welchen Eindruck müsse ein solcher Hinweis beim Verein hinterlassen, zumal wenn er von einem städtischen Angestellten komme.

Tuncel wolle, so Yildiz, aus welchen Gründen auch immer, die Notwendigkeit des präventiven Arbeitens, ganz besonders im Integrationsrat, nicht verstehen. Wenn Adiyaman Fotos gezeigt habe, die nach seiner Ansicht auf eine mögliche Radikalisierung hindeuten könnten, dann habe er präventiv arbeiten wollen.

Der Bürgermeister habe die Fotos für so bedenkenswert gehalten, dass er sie dem Staatsschutz weitergeleitet habe. Der Dank für das Engagement von Adiyaman sei gewesen, dass man ihn aus dem Integrationsrat habe rausdrängen wollen. "Wenn Adiyaman gegen geltendes Recht verstoßen hat, dann sind die Gerichte dafür zuständig. Das nennt man Gewaltenteilung", schreibt Yildiz.

Das Verhalten von Tuncel, Tonk und Cetinkaya sei ein Novum in der Dinslakener Kommunalpolitik. "Solch eine politische Kultur möchte ich als Ratsmitglied, als stellvertretender Bürgermeister und als Bürger dieser Stadt nicht haben", erklärt Yildiz.

Quelle: RP