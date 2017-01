Bahnstörung in Dinslaken

Der Zugverkehr zwischen Oberhausen und Wesel ist derzeit unterbrochen. Der Grund: Diebe haben in der Nacht einen Geldautomaten auf die Gleise geworfen. Dadurch entgleiste ein Zug.

Am frühen Donnerstagmorgen um kurz nach halb drei haben Diebe im Bahnhof Dinslaken einen Geldautomaten aus der Verankerung gerissen. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve unserer Redaktion.

Um an das Geld zu kommen, warfen sie den Geldautomaten auf die Gleise. Ein Güterzug aus den Niederlanden erfasste diesen, durch die Wucht des Aufpralls entgleiste der Triebwagen. Verletzt wurde niemand. Den Dieben gelang es nicht, an das Geld zu kommen, so der Sprecher.

Wir der Polizeisprecher weiter sagte, entstand ein erheblicher Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Auch das Gleis wurde beschädigt. Die Sperrung der Strecke soll laut Bundespolizei noch mehrere Stunden andauern.

1/2 #RE5,Gegenstände im Gleis in #Dinslaken. Züge aus Richtung #Duisburg Hbf enden/beginnen in #Oberhausen Hbf. Züge fallen leider zwischen — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) January 12, 2017

Betroffen von der Sperrung ist der RE 5 Wesel-Koblenz in beide Richtungen. Die Züge aus Richtung Duisburg Hbf enden laut Bahn vorzeitig in Oberhausen Hbf, die Züge zwischen Wesel und Oberhausen fallen aus. Man arbeite an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs, teilt die Bahn mit.

Die Bundespolizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter der kostenfreien Hotline Nummer: 0 800 6 888 000

