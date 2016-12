Dinslaken: Zuschauer werden selbst zum Chor

Beim Offenen Adventssingen in der Vincentius-Kirche war das Mitsingen ausdrücklich erwünscht.

Die Vincentius-Kirche war am Sonntag so voll wie an Weihnachten. "Schön, dass so viele der Einladung gefolgt sind", sagte Dechant Gregor Kauling, "denn was wäre die Adventszeit ohne Singen? Es tut der Seele gut, beschenken wir uns jetzt mit der Schönheit der Musik." Das taten die über 100 Sänger des Kirchenchores Sankt Vincentius, des Dinslakener Bach-Chores, der Evangelische Kantorei und des Madrigalchores Dinslaken (Leitung Daniela Grüning und Christoph Scholz) gemeinsam mit einer Instrumentalgruppe des Dinslakener Kammerorchesters (Leitung Sebastian Rakow) und den Kindern der Bruchschule.

Doch das Offene Adventssingen ist kein klassisches Konzert - hier werden die Zuhörer selbst zum Chor. Zunächst sangen aber die einladenden Chöre "Machet die Tore weit" und der Kinderchor "Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht", während die Kerzen am Adventskranz entzündet wurden. Ein besinnlicher und stimmungsvoller Auftakt, bevor alle gemeinsam "Macht hoch die Tür" anstimmten.

Dass die Besucher nicht nur als Chor, sondern auch mehrstimmig singen können, zeigte sich beim Kanon "Mache dich auf und werde licht". Mal sangen Chöre und Gemeinde gemeinsam - wie bei "Es kommt ein Schiff geladen" - mal baut sich der Gesang während des Liedes immer weiter auf, wenn erst abwechselnd die Chöre und die Gemeinde und dann alle gemeinsam singen, etwa beim wunderschön erklingenden "Tochter Zion". Passend dazu spielten die Mitglieder des Kammerorchesters anschließend "Pifa" aus "Der Messias", ebenfalls aus Händels Feder. Das behutsame, getragene Spiel der Musiker fügte sich toll in die Atmosphäre in der Kirche ein, die danach vom "Gloria" aus "Engel auf den Feldern singen" ganz erfüllt war.

Dass die Weihnachtszeit für viele aber gar nicht so besinnlich ist, wie man es sich wünscht, davon sangen die Kinder der Bruchschule mit "Oh Weihnachtszeit" und wünschten allen "Merry Christmas, frohe Weihnacht". Mit Stücken wie "Es ist ein Ros' entsprungen" und dem Kanon "Ubi sunt gaudia?" verging die Stunde wie im Flug und gab die Möglichkeit, ein paar Momente lang inne zu halten. Und am Ende war es schon ein bisschen wie Weihnachten, als alle gemeinsam "O du fröhliche" sangen. Die Türkollekte der Veranstaltung kommt dem Gedeckten Tisch in Dinslaken zugute.

(cor)