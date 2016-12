Dinslaken: Zwei junge Bands starten ins Jazz-Jahr

Mit einem Doppelkonzert startet die Jazzinitiative ins neue Jahr. Am 14. Januar gastieren im Ledigenheim JO und Reference Line - eine Formation der Waldorf Jazz Connection.

Vor wenigen Tagen wurde die Arbeit der Jazzinitiative Dinslaken mit der Spielstättenprogrammprämie des Landesmusikrates NRW ausgezeichnet, und zwar insbesondere für ihren besonderen Einsatz für den lokalen Nachwuchs in Sachen Jazz. Wie sich das anhören kann, erfahren Jazzfreunde beim ersten Konzert der Reihe von Jazz in Dinslaken im neuen Jahr. Es treten in einem Doppelkonzert auf: der Essener Schlagzeuger Jo Beyer mit seinem aktuellen Projekt JO und die lokale Formation Reference Lime, die sich aus Musikern der hiesigen Waldorf Jazz Connection zusammensetzt.

Schreibe deine Lieblingsmusik, finde deine Lieblingsmusiker, gib dem Ganzen einen Namen und fertig ist die Lieblingsband. Genau das hat der Schlagzeuger Jo Beyer gemacht. Tun was einem gefällt. Das ist die Devise der Band JO und genauso klingt es auch. Kompromissloser Spaß mit vertrackt hitverdächtigen Kompositionen, gespielt von einigen der allerfeinsten Improvisatoren des zeitgenössischen Jazz.

Der Schlagzeuger Jo Beyer wurde 1991 in Essen geboren und lebt seit 2016 in Köln. Er studierte Jazzschlagzeug an der Hochschule Osnabrück sowie an der Royal Academy of Music in Århus, Dänemark. Er wirkte bei zahlreichen CD-, Rundfunk- und Fernsehproduktionen sowie Konzerten und Tourneen mit verschiedenen Projekten und Bands unter anderem in Deutschland, den Niederlanden, Norwegen, Belgien, Dänemark, Russland, Malaysia und Tschechien mit. Er ist Gewinner diverser Nachwuchspreise wie zum Beispiel der Europäische Burghauser Jazzpreis mit der Band "Malstrom" sowie der Sparda Jazz Award mit den Bands "Bodosapiens" und zuletzt "Der weise Panda". Sängerin Maika Küster wird bei diesem Konzert übrigens als Überraschungsgast auf der Bühne stehen. Besetzung: Jo Beyer (Schlagzeug), Roman Babik (Piano), Sven Decker (Saxofon), Andreas Wahl (Gitarre).

Reference Lime ist der Name einer vielseitigen Jazzband, bestehend aus zehn jungen Musikern aus Dinslaken und Umgebung, die sich aus der Waldorf Jazz Connection herausgebildet hat. Jetzt haben sie mit einer Mischung aus Fusion-Jazz und Soul ihren eigenen Sound gefunden.

Als Vorbild diente dabei maßgeblich die amerikanische Band Snarky Puppy, die sowohl mit Instrumentalstücken als auch mit Gesangs-Stücken arbeitet. Mit einer dieser Kompositionen belegten sie beim Jugend jazzt Wettbewerb NRW in der Gesamtwertung den zweiten, unter Bands den ersten Platz.

Samstag, 14. Januar, Ledigenheim, 20 Uhr, Einlass 19.30 Uhr; Tickets kosten im Vorverkauf 14,50 Euro (ermäßigt 10,50 Euro); an der Abendkasse kosten die Eintrittskarten 18 Euro (ermäßigt 14 Euro.

Quelle: RP