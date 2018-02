später lesen Voerde Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der Rahmstraße FOTO: Stoffel FOTO: Stoffel 2018-02-25T19:17+0100 2018-02-26T00:00+0100

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos kam es am Samstag gegen 13.15 Uhr auf der Rahmstraße in Voerde in Höhe der Bahnüberführung. Wie die Polizei mitteilte, geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein 26-jähriger Mann aus Duisburg, der die Rahmstraße in Richtung Bundesstraße 8 befuhr, mit seinem Pkwnach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto einer 24-jährigen Frau aus Dinslaken. Die Unfallbeteiligten wurden jeweils in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.