Dormagen: 1700 Schüler haben schulfrei wegen ausgefallener Heizung

Am Schulzentrum Hackenbroich mit Leibniz-Gymnasium und Realschule mussten gestern Schüler, Lehrer und andere Mitarbeiter frieren. Grund dafür war ein technischer Defekt an der Heizungsanlage, wie die Stadt mitteilte: Die Heizung heizte nicht mehr. Von Regine Müller

Anscheinend sind die Brennerdecks durchgebrannt, wie Max Laufer, Pressesprecher der Stadt Dormagen, berichtete. Sie sind das Herzstück der Heizung, denn in ihnen wird das Heizmittel verbrannt und die frei werdende Wärme mittels eines Wärmetauschers an den Heizwasserkreislauf übertragen. "Die bestellten Techniker arbeiten nun mit Hochdruck daran, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben", so die Stadt.

Die Heizung fiel bereits am Mittwoch aus. Gestern fand aber noch normaler Unterricht bis zur sechsten Stunde statt. "Es war schon sehr kalt", sagt Schülerin Inga (18). Sowohl Schüler, als auch Lehrer konnten sich nur mit ihren Winterjacken und Schals gegen die Kälte in den Klassenräumen behaupten. Deshalb endete der Schultag auch bereits nach der sechsten Stunde um 13.20 Uhr.

Heute fällt für die rund 1700 Schüler des Schulzentrums der Unterricht ganz aus. Für Kinder und Jugendliche, die dennoch erscheinen, sei zwar eine Notbetreuung gewährleistet, aber es würden für die Rückfahrt nach Hause keine Schulbusse bereitgestellt, heißt es auf der Homepage des Leibniz-Gymnasiums.

Als Übergangslösung wird heute im Laufe des Tages eine mobile Heizzentrale geliefert und in Betrieb genommen, "so dass davon auszugehen ist, dass der Heizbetrieb ab Montag wieder funktioniert und damit der reguläre Unterricht stattfinden kann", verkündet das Leibniz auf der Homepage. Ob die 20 Jahre alte Heizungsanlage repariert wird oder komplett ausgetauscht werden muss, ist noch nicht bekannt.

Für einge hat der Ausfall der Heizung auch etwas Gutes: ein verlängertes Wochenende - und die Vorabi-Nachschreibe-Klausuren wurden von heute auf Montag verlegt.

