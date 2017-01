später lesen Dormagen 34-Jähriger von Messerstecher schwer verletzt Teilen

In einer Unterkunft für Montagearbeiter an der Benzstraße in Hackenbroich ist es in der Nacht zu Silvester zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen. Ein 34-Jähriger sei gegen 23.45 Uhr von einem anderen Mann mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit.