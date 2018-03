Unfall in Dormagen

Eine Seniorin hat sich in Dormagen mit ihrem Auto überschlagen und hatte Glück: Die 85-Jährige wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Die Frau war am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Weilerstraße in Dormagen unterwegs, als sie plötzlich gegen ein geparktes Auto am Straßenrand fuhr. Warum, ist noch ungeklärt.

Durch den Aufprall wurde der geparkte Wagen einige Meter verschoben und der Kleinwagen der Seniorin überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Weilerstraße gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsstörungen.

(hsr)