Dormagen: Als Lernbegleiter Kinder unterstützen

Karl-Heinz Conrady hat als Rentner eine sinnvolle Aufgabe gefunden: Seit vier Jahren hilft er Kindern bei den Hausaufgaben. Von Anneli Goebels

Nicht immer geht es nur um Vokabeln, Grammatik, Zahlen oder Formeln. Manchmal ist es besser, einfach nur zu plaudern oder zu spielen. Karl-Heinz Conrady weiß mittlerweile genau, wann was sinnvoll ist. Er kennt "seine Kinder", merkt sofort, wenn Schulstoff nicht angesagt ist und Zeit gebraucht wird, um "herunter zu kommen" und erst einmal wieder neue Kraft zu tanken.

Der 72 Jahre alte Dormagener ist seit vier Jahren Lernbegleiter. Das sind Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich engagieren und ihre Zeit mit Kindern und Jugendlichen verbringen wollen, um ihnen bei schulischen Problemen zu helfen. "Die Schüler werden während oder nach dem Unterricht durch die persönliche Begleitung gefördert. So sollen ihre Lernprobleme gelöst werden", erklärt Carmen Söhlig vom Dormagener Sozialdienst, der bereits seit 2007 Träger des Projektes ist. Deutsch, Mathematik und Englisch sind die Fächer, die Karl-Heinz Conrady "unterrichtet". Und ihm macht das sehr viel Spaß. "Es ist doch klasse zu sehen, wie ein Schüler, der in Mathe 5 steht, plötzlich mit einer 3 nach Hause kommt." Begonnen hat er seine Tätigkeit als Lernbegleiter auf der Hermann-Gmeiner-Hauptschule. "Damals habe ich dem Mädchen auch geholfen, nach der Schule eine Lehrstelle zu finden", sagt er.

Bis zu seinem 68. Lebensjahr arbeitete der Rheinfelder als Steuerberater. Über das, womit er sich als Ruheständler beschäftigen könnte, hatte er bis dahin nicht weiter nachgedacht - bis es dann so weit war und die Zeit nach der Arbeit kam, "plötzlich und unerwartet", wie er lächelnd sagt. "Handwerklich bin ich nicht der Geschickteste. In die Richtung wollte ich also nicht gehen", erzählt er. "Aber für den Kopf wollte ich etwas machen, um fit und geistig beweglich zu bleiben." Da kam ihm das Lernbegleiter-Projekt gerade recht.

An der Sekundarschule ist er heute unterwegs und gern gesehen. Und er kennt "seine Kinder" genau. "Sie wollen mir auch von zu Hause erzählen oder von dem, was sie außerhalb der Schule machen", sagt er, wundert sich jedoch über eine Tatsache: "Viele Eltern suchen nie den Kontakt zu mir, um einmal über ihr Kind zu sprechen."

Dabei, erklärt Carmen Söhlig, werde ein Lernbegleitvertrag von allen Beteiligten unterschrieben. "Das ist natürlich nur ein symbolischer Akt, der keinerlei rechtliche Verpflichtung hat", sagt sie. Denn zum einen kostet diese Unterstützung ihrer Kinder die Eltern nichts, zum anderen können sowohl die Lernbegleiter als auch die Schüler aus der individuellen Betreuung jederzeit wieder aussteigen. Daran denkt Karl-Heinz Conrady keinesfalls, jetzt will er sich sogar der Aufgabe stellen, mit einem autistischen Kind zu arbeiten. "Ich bin neugierig. Denn ob das klappt, wird sich schnell entscheiden und hängt ganz allein davon ab, ob das Kind mich akzeptiert." Für die Begleiter finden regelmäßige Treffen statt. Sie dienen dem Austausch, der Information und auch der gegenseitigen Unterstützung. "Die Lernbegleiter sind stark nachgefragt. Ich könnte locker noch zehn bis 15 weitere vermitteln", sagt Söhlig und hofft darauf, dass sich "Neue" melden.

Quelle: NGZ