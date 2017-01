später lesen Dormagen Assmann darf den nächsten Erzbischof mitwählen Teilen

Der Aufstieg in der Kirchenhierarchie des Erzbistums hat eine Farbe: Lila. Eine Soutane in dieser Farbe darf Monsignore Guido Assmann, seit 2007 Oberpfarrer an St. Quirin und Kreisdechant im Rhein-Kreis, künftig in der Liturgie tragen.

