Dormagen: Autobahnschild zum Kloster Knechtsteden erst im Januar

Für Dezember war es angekündigt, jetzt wird Anfang Januar 2017 daraus: "Das Autobahn-Hinweisschild auf das Kloster Knechtsteden wird in der ersten Januarwoche aufgestellt", erklärte Guido Schenk, Stadtmarketing-Leiter, auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wegen technischer Probleme bei der Umsetzung habe sich die Errichtung des touristischen Autobahnschildes um knapp vier Wochen verzögert, so Schenk: "Angesichts der durchschnittlichen Lebensdauer einer solchen Hinweistafel von 30 Jahren können wir mit dem Monat Verzug sicher leben, auch wenn es anders geplant war." Die Schilder werden auf der A 57 in Fahrtrichtung Köln bei Kilometer 96,5 und in Richtung Krefeld bei Kilometer 102,6 kurz vor der Anschlussstelle Dormagen fest montiert.

Damit wird Dormagen eine der wenigen Städte, die gleich zwei Hinweistafeln besitzen: Auf Zons macht schon 13 Jahre ein solches Schild aufmerksam. "Die Finanzierung der beiden Hinweisschilder ist komplett gestemmt", konnte Schenk die erwartet gute Nachricht zum Ende des Jahres 2016 bestätigen. Für Herstellung, Montage und Wartung der beiden 2,40 Meter hohen und 3,40 Meter breiten braun-weißen Schilder sind 19.000 Euro nötig. Diese Summe konnte der Förderverein für das Missionshaus Knechtsteden gemeinsam mit der Stadt Dormagen und der Stadtmarketing- und Verkehrsgesellschaft Dormagen in einem halben Jahr zusammenbekommen.

Mit der Beschilderung geht im zweiten Anlauf für den Förderverein und die Stadt ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Beide Partner versprechen sich weitere touristische Belebung des Klosters, da täglich rund 70.000 Fahrzeuge auf der A 57 an den Tafeln vorbeikommen. "Dieser Effekt hat sich schon 2004 nach der Aufstellung der Zons-Schilder gezeigt", sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld.

