Dormagen: Baugenossenschaft saniert 120 Wohnungen

Seit 2012 hat der Wohnungsanbieter nach eigenen Angaben rund 12,5 Millionen Euro in die Modernisierung von 120 Wohneinheiten investiert. Die Erneuerungen werden noch viele Jahre fortgesetzt. Von Stefan Schneider

Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest ist für die Bewohner der Mehrfamilienhäuser an der Raiffeisenstraße 5 in Hackenbroich sowie am Rotdornweg 2 und 4 in Horrem wieder der Alltag eingekehrt - der sich jetzt in den eigenen vier Wänden optisch schöner gestalten lässt. Denn die Baugenossenschaft Dormagen hat ihre seit Mai in den Gebäuden laufenden Erneuerungs- und Umbauarbeiten abgeschlossen, wie ihr Pressesprecher Robert Pichel mitteilt.

2012 legte der große Wohnungsanbieter ein ambitioniertes Modernisierungsprogramm vor, dessen Ende noch gar nicht absehbar ist. Die Sanierungen werden sicherlich noch mindestens 15 Jahre weitergehen, mutmaßt Pichel, "aber das ist nur eine ganz grobe Schätzzahl". Schon in den zurückliegenden vier Jahren ist eine ganze Menge passiert. Laut Pichel hat die Baugenossenschaft in dieser Zeit 120 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von circa 8200 Quadratmetern instandgesetzt. "Schwerpunkte waren sowohl in Hackenbroich, als auch in Horrem", sagt Pichel. In Horrem sind auch die nächsten Maßnahmen vorgesehen: An der Heinrich-Meising-Straße soll der komplette Bestand modernisiert werden. Insgesamt befinden sich rund 2300 Wohnungen in Dormagen und Neuss im Besitz der Baugenossenschaft.

"Viele Gebäude sind in den Nachkriegsjahrzehnten entstanden und müssen an die Anforderungen der heutigen Zeit angepasst werden", erklärt Martin Klemmer, Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft. Ältere und körperlich beeinträchtigte Bewohner seien häufig auf barrierefreie Bäder, Wohnungs- und Hauseingänge angewiesen. Außerdem solle die Energieeffizienz der Objekte verbessert werden: Gedämmte Außenwände, Dächer und Kellerdecken, neue Fenster sowie eine dezentrale Be- und Entlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sorgten gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) für eine verbesserte Energiebilanz und gutes Klima in allen Wohnungen.

Doch es geht nicht nur um technische Optimierung. Zum Selbstverständnis der Baugenossenschaft gehört auch der soziale Aspekt, das Anliegen, den Bewohnern ein angenehmes und lebenswertes Umfeld zu bieten. In einigen Wohnungen seien zum Beispiel die Wohnflächen durch erweiterte Balkone vergrößert worden, zudem erarbeite die Genossenschaft gerade eine übergreifende Außenflächengestaltung für die Horremer Quartiere, berichtet Robert Pichel: "Das Konzept sorgt für gelebte Nachbarschaft und intensivere Kommunikation unter den Mietern."

Eine Idee, die am Rotdornweg 2 und 4 bereits verwirklicht ist: eigene Gärten für die Bewohner. "Wo es möglich ist, würden wir solche Gärten gerne grundsätzlich immer anlegen", sagt Robert Pichel. Die Mieter dürften die Gärten nicht nur als Terrasse oder Rasenfläche nutzen, sondern auch Zierpflanzen setzen und Gemüse anbauen. Geplante bauliche Veränderungen wie zum Beispiel die Errichtung eines Gartenhäuschens müssten allerdings gemeldet und genehmigt werden.

