Dormagen: Begegnungen mit den Partnerstädten geplant

Die drei Partnerschaftsvereine bereiten für dieses Jahr zahlreiche Treffen mit Freunden aus Saint-André, Toro und Kiryat Ono vor. Von Carina Wernig

Regelmäßig finden Treffen von Dormagenern mit Freunden aus den drei Partnerstädten statt. Das wird von der Stadt Dormagen unterstützt. "Solche Begegnungen stärken das Verständnis füreinander und sind für alle bereichernd", sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld beim Besuch der Dormagener Delegation im spanischen Toro im August 2016.

Drei Partnerschaftsvereine helfen dabei, den Kontakt zu den drei Partnerstädten nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern jedes Jahr aufs Neue mit Leben zu füllen. "Begegnungen sind das wichtigste Mittel zur Völkerverständigung und -versöhnung", sagte Uwe Schunder, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Partnerschaft Dormagen - Kiryat Ono, der rund 80 Mitglieder hat. Und so stehen auch für 2017 Begegnungen im Mittelpunkt des Vereinsprogramms: Im September ist der Gegenbesuch der Schüler der Ben-Zvi-High-School aus Kiryat Ono bei Schülern des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums geplant. Im vorigen Jahren waren die Dormagener Schüler fasziniert vom Land und begeistert von der Gastfreundschaft aus Israel zurückgekommen. Im Oktober leitet Schunder eine Israel-Reise, die auch nach Kiryat Ono führen soll. Zudem beteiligt sich der Partnerschaftsverein erneut am Pogromnacht-Gedenken zum 9. November auf dem Jüdischen Friedhof an der Krefelder Straße.

Das 150-jährige Bestehen des Bürger-Schützen-Vereins (BSV) wird Treffpunkt aller drei Partnerstädte. "Wir hoffen, dass Bürgermeister Israel Gal die Einladung zum BSV-Jubiläum annimmt", sagte Schunder. Auch Bärbel Hoffmann, Vorsitzende der Deutsch-Hispanischen Gesellschaft (DHG) Dormagen, die rund 60 Mitglieder hat, kündigte an: "Eine Tanzgruppe wird beim BSV-Jubiläumszug mitziehen." Zudem plant die DHG, deren Spanisch-Kursus ein Dauerbrenner ist, wieder ein Konzert der Band "Tierra Negra" eine Woche vor dem 1. Advent in der Kulle. Und auch Detlef Schirmacher, Vorsitzender der Freunde von Saint-André, die 170 Mitglieder haben, weiß von acht Franzosen zu berichten, die den Festzug zum BSV-Jubiläum am 25. Juni in Dormagen bereichern.

Nachdem die Freunde aus Saint-André witterungsbedingt ihre Teilnahme am Dormagener Neujahrsempfang absagen mussten, war eine Abordnung aus Dormagen in der Vorwoche beim Neujahrsempfang von Saint-André. "Wir planen dieses Jahr viele Begegnungen", erklärte Schirmacher, der sein Amt 2016 vom langjährigen Vorsitzenden Johannes Marx übernommen hat. So werden 13 Jugendliche und sieben Erwachsene am 25. Februar am Karnevalszug der KG "Ahl Dormagener Junge" durch die Innenstadt teilnehmen. "Im Vorjahr waren sie sehr begeistert", so Schirmacher. Zudem gibt es eine Gruppe von bis zu 50 Franzosen, die am 26. Mai nach Dormagen kommt, außerdem haben sich zwölf Jugendliche im August zum Fußballcamp beim VdS Nievenheim angekündigt. Am 9. September fahren Dormagener zum Europafest nach Saint-André und im Dezember zum Weihnachtsmarkt nach Frankreich.

