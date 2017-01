Dormagen: Bieterverfahren für Baugrundstücke startet

Heute geht es los: Die Stadt vergibt 73 Grundstücke im Neubaugebiet Nievenheim IV an den Höchstbietenden. Baubeginn ab Juli möglich. Von Carina Wernig

Die Nachfrage ist groß: Bisher hatten bereits mehr als 500 Bauwillige ihr Interesse an den Grundstücken der Stadt Dormagen im Neubaugebiet "Nievenheim IV" signalisiert, um dort ein Haus zu bauen. Ab heute können nun die Gebote abgegeben werden, die in einem Höchstbieterverfahren die neuen Eigentümer der Grundstücke bestimmen werden. Bis zum 23. März um 12 Uhr müssen die Gebote schriftlich, auf einem Vordruck, beim Fachbereich Städteplanung der Stadt Dormagen abgegeben oder ihm auf dem Postweg zugeschickt worden sein.

Bisher gehen die Planer von 150 bis 175 Wohneinheiten für rund 500 neue Bewohner in "Nievenheim IV" aus. Bebaut werden sollen insgesamt rund 4,2 Hektar. Genau geht es um 73 Grundstücke, die die Stadt Dormagen im Baugebiet "Nördlich der Bismarckstraße IV" verkaufen will: 23 Grundstücke für den Bau von freistehenden Häusern und 50 Grundstücke für den Bau von Doppelhaushälften. Zurzeit verlegen Arbeiter im Auftrag der Technischen Betriebe Dormagen Kanäle und legen Baustraßen an. Wenn diese Erschließung für rund 1,7 Millionen Euro fertiggestellt ist, können die neuen Bauherren die Häuser ab Juli errichten. Wie Gottfried Koch, Leiter der TBD, beim Baustellenauftakt im Dezember 2016 angekündigt hatte, sollen die Arbeiten bis Ende Juni abgeschlossen sein: "Wir werden dafür mehr als 6000 Kubikmeter Erde bewegen und rund 3,5 Kilometer Rohre für Regenwasser, Schmutzwasser und die Hausanschlüsse verlegen."

Die Stadt Dormagen weist "vorsorglich darauf hin, dass nach Ablauf der Angebotsfrist eingehende Angebote nicht mehr berücksichtigt werden können", heißt es auf der Internet-Seite der Stadt, auf der eine detaillierte Beschreibung aller nötigen Schritte zur Angebotsabgabe, der genaue Lageplan der Grundstücke und der Bebauungsplan Nummer 456 zu finden sind. Angebotsklauseln, die eine automatische Steigerung des Kaufpreises beinhalten, sofern ein anderer Kaufinteressent einen höheren Preis bietet, werden nicht gewertet. Grundsätzlich empfiehlt die Stadt den Bauwilligen eine vorhergehende Bauberatung. Ansprechpartnerin ist Martina Strohbücker-Geller von der Bauaufsicht der Stadt Dormagen.

Gebote können für bis zu drei Baugrundstücke abgegeben werden. Der Zuschlag wird an den jeweils Höchstbietenden erteilt - für maximal ein Grundstück. Der Mindestkaufpreis wurde vom Stadtrat auf 295 Euro pro Quadratmeter festgesetzt. Enthalten sind Erschließungskosten und Ausgleichsbeträge, Kanalanschlussbeiträge werden später zusätzlich geltend gemacht. Es gibt einen Familien-Bonus: Bei der Zuschlagsermittlung wird ein familienbezogener Bonus in Höhe von 20 Euro pro Quadratmeter für jedes im Haushalt lebende, minderjährige Kind fiktiv dem Gebot hinzugerechnet, ohne dass dieser Bonus von der Familie bezahlt werden muss. Auch ungeborene Kinder werden - bei bestätigter Schwangerschaft der Mutter - mit in die Bonus-Berechnung einbezogen.

