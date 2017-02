Dormagen: Chefarzt Georg Haltern verlässt Kreiskrankenhaus

Viereinhalb Jahre, nachdem er seinen Dienst angetreten hat, ist er wieder weg: Dr. Georg Haltern, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Kreiskrankenhaus Hackenbroich, ist zum Jahreswechsel ausgeschieden. "Er hat seinen Vertrag zu Mitte des Jahres gekündigt", sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, "wir haben seinem Wunsch nach einer vorzeitigen Auflösung seines Vertrages entsprochen."

Über den Kündigungsgrund ist ihm, so Petrauschke, "nichts bekannt". Das Gleiche gelte für seinen künftigen Arbeitsplatz. Der Landrat widersprach Gerüchten, wonach interne Unstimmigkeiten der Grund gewesen seien. "Er hatte einen Fünf-Jahres-Vertrag, und dass man sich nach dieser Zeit neu orientiert, ist nicht ungewöhnlich." Die Suche nach einem Nachfolger läuft. Seit gestern laufen die persönlichen Vorstellungen. Ziel ist es, so Petrauschke, die Chefarzt-Stelle schnellstmöglich zu besetzen. Spätestens zum 1. Juni, gerne zu einem früheren Zeitpunkt, sagte er. Im Anforderungsprofil geht es um einen Spezialisten für Kardiologie, so wie es zuvor Haltern gewesen ist. Petrauschke deutete an, dass es im Rahmen dieser Neubesetzungen zu einer Umorganisation in den Häusern kommen kann: "Am Ende steht die Frage: Wer macht was?"

Diese Frage kann in einem Gesamtkontext der Fusions-Überlegungen und -gespräche zwischen den beiden Kreiskrankenhäusern in Hackenbroich und in Grevenbroich und im Lukaskrankenhaus in Neuss gesehen werden. Ein zentrales Thema dabei ist eine Schwerpunkt-Bildung, heißt: Nicht jedes Haus muss alles anbieten. Zu weiteren Details wollte sich Petrauschke nicht äußern. Am 1. Januar 2014 hatte Haltern, der seit 2012 in Dormagen war, den Chefarzt-Posten von seinem Vorgänger Dr. Wolfgang Thier übernommen. Vorher war er an gleicher Stelle Leitender Oberarzt mit Schwerpunkt Kardiologie. Einen wichtigen Beitrag leistete der gebürtige Bochumer unter anderem mit dem Aufbau der 24-Stunden-Infarkt-Versorgung.

(schum)