Dormagen: Cineplex öffnet frühestens Mitte nächster Woche

Die Türen des Cineplex sind geschlossen, und das bleiben sie auch weiterhin, wie Michael Brüggehagen, als Disponent der Kino-Kette zuständig für den Raum Köln, auf Anfrage unserer Redaktion sagt.

Denn wie zu erwarten, sei es während der Tage zwischen Weihnachten und Silvester kaum möglich, eine Spezialfirma zu beauftragen, die die von der Stadt nach dem Schwelbrand geforderten Reinigungsmaßnahmen erledigt. "Danach wird die Stadt die Arbeiten auch abnehmen", erklärt Brüggehagen. Außerdem müsse der Vermieter des Dorma-Centers mit ins Boot geholt werden, denn "wir kommen nicht an die Brandmeldeanlage, die auch überprüft werden muss", so der Mitarbeiter.

"Wir hoffen aber, am Donnerstag in einer Woche wieder öffnen zu können", sagt Brüggehagen. Für das Unternehmen, das im Kölner Raum acht Kinos betreibt, ein herber Schlag, denn die Zeit jetzt sei in der Regel die umsatzstärkste im Jahr. "Alle haben Zeit und Geld", so Brüggehagen. Die 20 Cineplex-Mitarbeiter in Dormagen wurden in Urlaub geschickt oder aber in den Kölner Filmpalast am Hohenzollerring versetzt.

(goe)