Dormagen: Das sind die Höhepunkte der Session

In acht Wochen ist am Veilchendienstag der Karneval in ganz Dormagen fast vorbei - am Pfingstsamstag folgt die "Neue Kölsche Welle" mit Brings. Bis dahin sind viele jecke Treffen geplant. Hier eine Auswahl an närrischen Terminen. Von Carina Wernig

Die Session hat bereits am 11. November begonnen, doch mit diesem Wochenende gehen die Jecken im Dormagener Stadtgebiet in die heiße Phase der närrischen Zeit: Bis Aschermittwoch sind es jetzt noch mehr als acht Wochen, in denen Schlüsselübergaben, Kostümsitzungen und Partys in ganz Dormagen anstehen. So sind traditionell die Zonser Tollitäten Gast beim CDU-Neujahrsempfang in der Pfarrscheune, wie jetzt am 7. Januar.

Ein Fix-Termin für alle Jecken steht fest: An Altweiber, am 23. Februar, steht die Schlüsselübergabe am Historischen Rathaus um 11.11 Uhr auf dem Programm, wo die Tanzgarden der Karnevalsgesellschaften aus dem Stadtgebiet gern ihr Können zeigen und die Narrenherrscher gemeinsam mit den Zuschauern Karneval feiern.

FOTO: Georg Salzburg

FOTO: Georg Salzburg

Die erste Prinzensitzung der KG Blau-Weiß "Löstige Jonge" Nievenheim beginnt am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr im Saal Robens - die zweite Nievenheimer Prunksitzung ist am 21. Januar.

Die Delrather KG bittet am Freitag, 20. Januar, um 19.30 Uhr zur Prunksitzung in der Turnhalle der Henri-Dunant-Schule.

Die große Prunksitzung der KG Rot-Weiß Stürzelberg findet am Samstag, 21. Januar, um 19 Uhr im Schützenhaus Stürzelberg statt.

Die KG Gohrer und Broicher Turfgrafen bietet zwei Kostümsitzungen im Festzelt am Samstag, 4. Februar, ab 19 Uhr und am Sonntag, 5. Februar, ab 17 Uhr.

Bei der Karnevals-Party der KG "Ahl Dormagener Junge" am Samstag, 4. Februar, ab 19.11 Uhr im Schützenhaus Dormagen gibt die Band Miljö ein Konzert. Karten (7 Euro) sind bei Manderscheid und Faßbender, Kölner Straße 153, erhältlich. Auch für die anderen Veranstaltungen im Schützenhaus gibt es dort Karten: Mädchensitzung am 16. Februar, die erste Herrensitzung der KG am 17. Februar, den Kinderkarneval am darauffolgenden Wochenende, den Möhneball an Altweiber und die After-Zoch-Party mit dem Lions Club am 25. Februar.

In Straberg halten die Schützen, den Sitzungskarneval hoch. Am Samstag, 11. Februar, bittet das "Festkomitee Karneval" der Straberger Bruderschaft um 19.30 Uhr zum neuem Motto "Mexiko" zur Sitzung in den Hubertussaal. Auch die Fetzer treten auf.

Eine Sitzung bietet die KG "Rot-Weiß" Ückerath an: Am Samstag, 18. Februar, treffen sich die Jecken um 20.11 Uhr im Saal "Manes am Bösch". Die Ückerather feiern am 11. Februar ab 20.11 Uhr dort eine Jecken-Party.

Am Samstag vor Altweiber steigt die große Prunksitzung der KG Thalia Blau-Weiß Delhoven am 18. Februar um 18.30 Uhr im Festzelt mit anschließender Party.

Traditionell feiert die KG Rot-Weiß Feste Zons ihre Sitzung am Karnevalssamstag, so auch am 25. Februar, ab 19.45 Uhr im Festzelt auf dem Rheintorparkplatz. Bereits am 19. Februar ab 15 Uhr wird dort die Schlüsselübergabe gefeiert.

Nach der Haupt-Session geht es närrisch weiter: DJ Marc Pesch organisiert mit der KG "Ahl Dormagener Junge" die zweite Auflage der "Neuen Kölschen Welle": Am Pfingstsonntag, 4. Juni, sind ab 17.30 Uhr Miljö, Domstürmer und Brings beim Open-Air-Konzert auf dem Schützenplatz zu Gast.

