Dormagen Deichverband zeigt Modell der zukünftigen Deichkronen

2017-01-18T19:45+0100 2017-01-19T00:00+0100

Bisher haben die Anwohner noch keine richtige Vorstellung, wie hoch der in den kommenden Jahren sanierte und aufgestockte Deich sein wird. Das soll sich am Dienstag ändern. "Wir wollen den Stürzelbergern einen direkten Eindruck von den beiden möglichen Lösungen geben", erklärte Deichgräf Reinhard Hauschild. Daher sind die Anwohner und andere Interessierte für Dienstag, 24. Januar, ab 12 Uhr zur Modellpräsentation eingeladen. Sie beginnt am Dorfplatz zwischen Leinpfad und der vorhandenen Hochwasserschutzmauer.