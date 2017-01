Dormagen: Der Bahnhof soll heller und sicherer werden

Der Bahnhof im Fokus: Die Stadt will mit Licht und Kontrollen die Sicherheit erhöhen. Barrierefrei bleibt er nur über die Aufzüge. Von Carina Wernig

Nach zweijährigem Umbau wurde der Dormagener Bahnhof Ende 2014 neu eröffnet, er hat eine großzügigere Treppenanlage zum Willy-Brandt-Platz hin erhalten, die heller und einladender ist. Trotzdem verstummt die Kritik am Bahnhof nicht: Immer wieder sind die Treppenstufen verdreckt und zugemüllt, zudem gibt es Beschwerden über pöbelnde und alkoholisierte Gruppen, die Passanten verunsichern und beleidigen.

Gegen beide Erscheinungen will die Stadt Dormagen durch verstärkte Kontrollen vorgehen, zudem an die Fahrgäste appellieren, Müll nicht auf die Erde zu werfen. Nicht nur das städtische Ordnungsamt, auch die Polizei hat ihre Präsenz, die "Bestreifung" des Bahnhofs, verstärkt, wie Polizeisprecherin Daniela Dässel bestätigte. Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen sei jedoch erlaubt, wenn niemand der Trinkenden auffällig werde. In Dormagen gebe es keine auffällige Kriminalität am Bahnhof, erklärt die Polizei. Trotzdem soll mit mehr Licht im Fußgängertunnel zu den Bahnsteig-Aufgängen und einem breiteren, offeneren Ausgang zur Knechtstedener Straße hin die Sicherheit erhöht werden. 1,3 Millionen Euro Fördergelder des Landes gibt es für diesen Umbau im Rahmen des Stadtteilentwicklungsprojektes "Soziale Stadt Horrem". Die Umgestaltung des West-Eingangs mit weniger empfindlichen Stufen als auf der Ostseite soll noch 2017 beginnen.

Beim ersten Treffen des Arbeitskreises "Sicherheit und Ordnung" der Großen Koalition wurde über Sicherheits-Maßnahmen diskutiert, "nicht über übereilte Panikaktionen", meinte CDU-Fraktionschef Kai Weber. "Da suchen wir mit der Verwaltung nach nachhaltigen Verbesserungen", so sein SPD-Kollege Bernhard Schmitt. Verstärkte Videoüberwachung könnte ein Baustein sein, wenn sie erlaubt wäre.

Zudem wird die Barrierefreiheit in Frage gestellt: Die Aufzüge am Nebeneingang zu den Bahnsteigen sind oft defekt. Sie werden von der Deutschen Bahn zwar im Regelfall schnell repariert, was Behinderten im Rollstuhl, Senioren mit Rollator oder Eltern mit Kinderwagen in dem Moment jedoch nicht hilft - für sie bleibt der Zug dann unerreichbar. Wegen der Aufzüge fällt der Dormagener Bahnhof in die Kategorie "barrierefrei". Eine Erweiterung des Hauptzugangs an der neuen Treppe neben dem SVGD-Kundencenter lehnt die Deutsche Bahn wegen zu hoher Kosten ab: "Dort sind mittelfristig keine weiteren Maßnahmen geplant."

