Dormagen: Der Hüter der Zonser Gedächtniskapelle

Heinz-Werner Kirberg ist 75 Jahre alt und jeden Samstag seit 30 Jahren macht er sich auf den Weg zum alten Zonser Friedhof, um dort in der kleinen Kapelle eine Kerze anzuzünden. Er allein hat die Schlüsselgewalt über das Kleinod. Von Franziska Gräfe

Sein Weg führt zum alten Zonser Friedhof, jeden Samstag, gewissenhaft und pflichtbewusst. Heinz-Werner Kirberg gedenkt dort nicht in erster Linie der Verstorbenen aus Familie und Freundeskreis. Er pflegt die Gedächtniskapelle und ehrt damit das Andenken der Gefallenen und verstorbenen ehemaligen Schützenkönige der Zollstadt. Deren Namen füllen Tafeln, die rechts und links des Eingangs an der Wand hängen. Von Johann Vianden, der zum Jahrhundertwechsel 1899/1900 die Königskette trug, bis zum 2016 verstorbenen Hubert Arentz, Schützenkönig 1967/68. Gegenüber erzählen Gedenktafeln vom Tod auf dem Schlachtfeld. Der Ortskundige erkennt die Namen alteingesessener Familien, Köppinger und Koenen, Norff, Libertus oder Fleischhauer. "Für diese Personen komme ich jeden Samstag hierher und zünde eine Kerze an", sagt Kirberg. Und das seit dreißig Jahren und diverser Krankheiten und Unfälle, die seinen Schritt verlangsamen, zum Trotz. 2015 erlitt Kirberg erst einen Trümmerbruch des Unterschenkels, ein Oberschenkelhalsbruch folgte noch in der Genesungszeit. Folgeerkrankungen seiner Diabetes erschweren ihm das Gehen zusätzlich.

Doch ist die wöchentliche Visite für den 75-Jährigen ein Pflichttermin. Die kleine Kapelle ist seine Herzensangelegenheit, und ein Kleinod, aus dem Zonser Geschichte und Tradition sprechen. Motive zieren die vier Buntglasfenster, alle sind eng mit der Ortshistorie verbunden und wurden von Gruppierungen der St.-Hubertus-Schützengesellschaft bezahlt. Für die Mariendarstellung sammelten die Schützenfrauen Geld, "50 Pfennig im Monat, das hat die alte Frau Tolles gemacht", erinnert sich Kirberg. Die Hohenzollernkompanie widmete dem Schutzpatron St. Hubertus ein Fenster, ein weiteres zeigt Wilhelm Tell mit seiner Armbrust, gesponsert von der Tellkompanie. Das vierte Fenster trägt das Zonser Stadtwappen. Sonst ist das Interieur der weiß getünchten Kapelle schlicht. Ein hölzernes Kruzifix, Gestecke aus Kunstblumen zu Füßen des Gekreuzigten, das brennende Grablicht, davor eine Kniebank. "Der Schützenzug Löstige Junge spendet jährlich für die Kerzen", berichtet Kirberg. Die Technischen Betriebe der Stadt tragen zur Pflege des Baus bei, ebenso handwerkliche Schützenkameraden. Malermeister Heinz Peters "verpasste" dem Gotteshaus einen kostenlosen Anstrich.

Kirberg allein hat die "Schlüsselgewalt", er fegt regelmäßig durch. Vor dem Schützenfest rücken Ehefrau Marlies und Tochter Christina dem Schmutz mit Wasser und Seife zuleibe. Denn am Festmontag statten Pastor Bastian Gräber und der Schützenvorstand der Gedächtniskapelle einen Besuch ab. Bis zum nächsten Fest im Juli soll, so wünscht es sich Kirberg, die verwitterte Holzpforte einen neuen blauen Anstrich bekommen. "Die werde ich wohl von Hand abschleifen müssen, hier liegt ja kein Strom", murmelt er. Am 22. Februar wird Kirberg 76 Jahre alt - einen Nachfolger wird er auch dann nicht suchen.

Quelle: NGZ