Dormagen: Der Parcours-Experte beim "Kids-in-action"-Tag

Für Wolfhard Nickel-Hamel ist sein Engagement beim TSV Bayer Dormagen eine Berufung - hauptberuflich und im Ehrenamt. Von Matthias Lorenz

Begeisterte Kinder toben in der TSV-Sporthalle am Höhenberg an verschieden Stationen. Ein besonderer Anziehungspunkt für sie am "Kids-in-action"-Tag ist das Trampolin. An dieser Station ist Wolfhard Nickel-Hamel zu finden, der das Projekt ehrenamtlich mit organisiert hat. Für ihn sind Veranstaltungen wie solche eine Herzensangelegenheit: "Kinder müssen spielend ihre Grenzen austesten." Deswegen seien diese Angebote so wichtig, da die Belastung heutzutage auch schon für junge Kinder sehr hoch sei. Sport und Bewegung kämen da oft zu kurz. Oft würden die Kinder, nachdem sie aus der Schule nach Hause kommen, anstatt Sport zu treiben, zu Hause vor dem Fernseher sitzen oder sich mit elektronischen Geräten unterhalten.

Nickel-Hamel selbst betrieb Diskuswerfen und Kugelstoßen als Leistungsport, bis ihn eine schwere Verletzung zum Aufhören zwang. Er ließ sich jedoch davon nicht aus der Bahn werfen und fing mit Volleyball an. Dabei half ihm seine Einstellung, dass es "immer spannend ist, etwas Neues zu probieren." Allerdings beendete er seine aktive Zeit als Volleyballspieler vor ein paar Jahren, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Dies ist auch notwendig, denn Freizeit ist oft knapp bemessen: Der 48-Jährige, der schon seit 30 Jahren als Trainer für die SG Zons und den TSV aktiv ist, hat oft am Wochenende Dienst: "Das gehört einfach dazu." Er ist froh, dass er von seiner Familie viel Unterstützung erfährt. Neben seinem ehrenamtlichen Engagement ist Nickel-Hamel auch hauptamtlich im Verein tätig. Zusätzlich zu seiner Arbeit in der Geschäftsstelle im Bereich Sport und Kommunikation und seiner Trainertätigkeit ist er pädagogischer Mitarbeiter im Teilinternat des TSV. Insgesamt ist sein Beruf für ihn "eigentlich eine Berufung".

Wenn er einen seiner beiden Söhne auf ein sportliches Event begleitet, sind oft seine Fähigkeiten als Trainer gefragt, obwohl er eigentlich nur in der Rolle als Vater mitgekommen ist. Jedoch verbindet er auch viele Dinge aus seinem Privatleben mit seinem Beruf: "Wenn ich mich für eine Sportart interessiere, versuche ich sofort, Fehler und Schwierigkeiten zu vermeiden. Ich will immer up-to-date sein."

Gerade Menschen wie Nickel-Hamel sind oft Ansprechpartner, wenn es um die Organisation von sportlichen Angeboten für Kinder geht. Beispielsweise unterstützt der TSV die Bürgerstiftung Dormagen mit Halle und Know-how, wenn es um die Realisierung der "Paralympics für Dormagener Kinder" (Padoki) geht. Auch an diesem Projekt hat Nickel-Hamel schon mitgewirkt. Warum er sich so stark an solchen Initiativen beteiligt? "Es macht das Leben aus, dass man mit Menschen zusammen ist." Das wird auch deutlich, wenn man ihn am "Kids-in-action"-Tag beobachtet. Er motiviert die Kinder, feuert sie an und gibt ihnen Tipps. Trotzdem kommt es auch auf Zurückhaltung an, denn das Konzept dieses Tages ist es, dass sich die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern an den Stationen beschäftigen. Ziel sei es, Anregungen zu geben. Deswegen könne es durchaus auch mal vorkommen, dass Stationen umgebaut werden. Dies erfreut Nickel-Hamel: "Ich finde es spannend, dass aus der ursprünglichen Idee etwas anderes entsteht."

Quelle: NGZ