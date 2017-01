Zahlen & Fakten: Der "Spiel- und Sportverein Delrath 1927" wird 90 Jahre

DELRATH (ce) Der "Spiel- und Sportverein Delrath 1927" wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. Der SSV zählt aktuell rund 400 Mitglieder, die eine Hälfte spielt Fußball, die andere Hälfte ist in der Gymnastikabteilung aktiv. Der runde Geburtstag soll aber erst im nächsten Jahr gefeiert werden, wenn der von den Fußballern sehnlichst erwartete neue Kunstrasenplatz fertiggestellt sein soll. Bislang spielen die Mitglieder des SSV auf einem Ascheplatz. "Das macht keinen Spaß mehr", beklagt SSV-Vorsitzender Olaf Temp. Im Winter sei der alte Belag matschig oder gefroren, bei Trockenheit im Sommer fliege die Asche.

Den nötigen Eigenanteil will der Verein unter anderem mit Muskelkraft abarbeiten - etwa beim Baumschnitt oder der Abtragung der alten Asche. Außerdem werden Spenden gesammelt. Neben dem Sportplatz in der Nähe der Autobahn 57 nutzt der Verein auch die Turnhalle der Henri-Dunant-Schule, wo verschiedene Kurse von der Wirbelsäulen-Gymnastik bis zum Kinderturnen angeboten werden. Die SSV-Kindertanzgruppe "Dance for fun" trainiert in drei Altersklassen ebenfalls in der Turnhalle - unter anderem auch für Auftritte beim Karneval.

Quelle: NGZ