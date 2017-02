Dormagen: Der Uhu kehrt zurück

Zwei Paare von Europas größter Eulenart sind im Knechtstedener Wald heimisch geworden. Auch Gelbhalsmaus, Baummarder und Springfrosch leben bereits dort.

Seine Augen haben etwas Hypnotisches, und die Laute, die er von sich gibt, sind unverkennbar und seit zwei Jahren auch im Knechtstedener Wald zu hören. "Gerade ist Balzzeit. Wer jetzt nachts durch den Wald spaziert, kann Glück haben und seine Rufe hören", sagt Michael Stevens von der Biologischen Station im Rhein-Kreis Neuss in Knechtsteden. Die Rede ist vom Uhu, Europas größter Eulenart. Von zwei Uhu-Paaren weiß Stevens sicher, dass sie sich im Dormagener Stadtgebiet niedergelassen haben. Dass sie dort eine neue Heimat gefunden haben, ist seiner Meinung nach auf ein Wiederansiedlungsprojekt der Tiere in der Eifel und im Sauerland zurückzuführen. Das war allerdings schon in den siebziger Jahren. Warum? "Weil der Uhu so gut wie ausgestorben war", erklärt der Biologe. Denn er sei aktiv bejagt worden, da die Jäger ihn als Konkurrenten loswerden wollten. Auch ein Insektenvernichtungsmittel habe zu seiner Ausrottung beigetragen, und zwar durch die Nahrungskette: Vögel fraßen vergiftete Insekten, Uhus verspeisten belastete Vögel, was zur Folge hatte, dass die Eier instabil waren, sagt Stevens.

Bevorzugt brüten die Uhus in Baumhorsten, die andere Vögel gebaut haben. Allerdings, wenn sich dort dann einmal der imposante Uhu eingenistet hat, wird er von niemandem mehr verdrängt. Igel, Kaninchen, Hasen und Ratten gehören zu seinen bevorzugten Speisen, Mäuse sind ein Snack für zwischendurch. 34 bis 36 Tage brütet der Uhu in der Regel zwei bis vier Eier aus. Die aber nicht gemeinsam, sondern nacheinander. Das führt dazu, dass die Jungtiere unterschiedlich schlüpfen. Und so hat das letzte und kleinste nicht selten das Nachsehen, wenn es um die Futterverteilung geht, weil die älteren Geschwister kräftiger und schneller sind.

Angekommen im Rheinland und damit auch im Knechtstedener Wald sind die Gelbhalsmaus, die das Klima hier gut verträgt, und der Mittelspecht. Der, so Stevens, klopfe übrigens nicht wie die viel häufiger vorkommenden Bunt- und Schwarzspechte, sondern er stochere, bevorzugt an alten rissigen Eichen. "Wir haben hier 56 Mittelspecht-Paare gezählt. Diese Art breitet sich immer weiter in Nordrhein-Westfalen aus, aktuell bis Wesel und Kleve", erzählt Stevens. Man könne sie jetzt auch gut beobachten, da die Bäume noch recht kahl seien.

Weniger gut für das ungeübte Auge zu erkennen ist der Springfrosch. "Die ersten haben wir bereits 2003 auf dem Klostergelände gesehen. Wahrscheinlich gibt es ihn dort schon länger, er wurde nur nicht als solcher erkannt, weil er dem Grasfrosch, und 80 Prozent aller Frösche sind Grasfrösche, zu ähnlich sieht", weiß Stevens. Der Unterschied: Das Trommelfell des Springfrosches befindet sich direkt neben den Augen und ist genauso groß wie diese. Außerdem habe er eine spitze Schnauze und eine weiße Kehle.

Auch der Baummarder wurde im Knechtstedener Wald wieder gesichtet. Er ist ein reiner Waldbewohner und steht im Gegensatz zum Steinmarder nicht auf Auto-Motorräume.

Vermutet wird übrigens auch, dass der Waschbär, dessen Heimat Nordamerika ist, sich in NRW niedergelassen hat. In Grevenbroich sollen vor einigen Jahren welche gesichtet worden sein, ebenso am Düsseldorfer Rheinufer. Bei Kaarst, weiß Stevens, ist vor Jahren einer überfahren worden. "Bei uns haben wir noch keinen entdeckt. Doch eins ist klar - sie sind sehr anpassungsfähig und unser Klima ist mit dem in Nordamerika vergleichbar", sagt der Leiter der Biologischen Station. Anneli Goebels

Quelle: NGZ