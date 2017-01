Dormagen: Die "Chefin" der Straberger Sternsinger

Seit gut 20 Jahren kümmert sich Christina Derichs um die Straberger Sternsinger. Unterstützt wird sie dabei von Gabi Brand. Von Anneli Goebels

Längst sind alle Gewänder ausgebessert und gewaschen. Das passiert eigentlich schon immer direkt, nachdem sie benutzt worden sind. "Damit alle für das nächste Jahr wieder direkt einsatzbereit sind", sagt Christina Derichs. Die 43 Jahre alte Strabergerin kümmert sich gemeinsam mit Gabi Brand darum, dass in Straberg die Sternsinger auch richtig eingekleidet durch die Straßen ziehen. Viele der Gewänder haben sie selbst genäht, aber auch einige Eltern haben geholfen. Und die dazugehörigen Kronen sind auch fertig. Gut 50 Sternsinger können da schon verkleidet werden. Doch oft sind es gar nicht so viele. Derichs war als Kind selbst begeistert bei der Sache. "Meine älteren Brüder waren Messdiener und sind auch als Sternsinger mitgegangen. Da bin ich einfach mitgelaufen", sagt sie.

Schon Wochen vor dem eigentlichen Termin ruft sie die Mädchen und Jungen an, die bereits ein Jahr zuvor dabei waren. "Und dann setze ich immer ein Schreiben auf, das ich an die Grundschule und die Kita verteile, in der Hoffnung, es melden sich auch neue", erzählt die Kauffrau. 35 Kinder seien es in der Regel immer, die in Straberg durch die Straßen ziehen. "Sie gehen meistens zu dritt in einer Gruppe, manchmal wollen aber auch vier Freunde zusammengehen", sagt Derichs. Der Gottesdienst beginnt am 15. Januar um 10.30 Uhr, danach geht es los. "Um 16 Uhr treffen wir uns wieder. Dann wird das Geld gezählt und für die Jungen und Mädchen gibt es Pizza und Limo als Dankeschön. Und wir sammeln alle Gewänder wieder ein", sagt die Strabergerin. Bevor die dann wieder gut für das nächste Jahr verpackt werden, werden sie erst einmal gewaschen und wenn nötig ausgebessert. Christina Derichs ist aber nicht nur als eine Art Patin der Sternsinger unterwegs, sondern auch karnevalistisch. Zum einen als Mitglied der Tanzgruppe "Lollys", zum anderen als Büttenrednerin gemeinsam mit Regine May. Als Angela Merkel (Derichs) und Donald Trump (May) begeisterte das Duo bereits bei der Frauensitzung im November. Der nächste Auftritt der beiden wird auf der Prunksitzung der Schützenbruderschaft am 11. Februar sein. "Da überlegen wir noch, was wir machen werden. Auf alle Fälle etwas Neues", sagt Derichs. Denn gern nehmen sie das aktuelle politische Geschehen auf - "und das ändert sich ja ständig", sagt sie. Auch bei der katholischen Frauengemeinschaft und im Pfarrgemeinderat ist Derichs aktiv, in beiden Fällen als Schriftführerin. Und wenn sie dann noch ein wenig Zeit neben all ihren Ehrenämtern übrig hat, wandert und liest sie gern.

Das Geld der Sternsinger-Aktion ist in diesem Jahr für Kinder einer Region in Kenia bestimmt. "Es gibt jedes Jahr in der Reihe 'Willi will's wissen' einen kurzen Film über das Land, das die Aktion unterstützen möchte. Den haben wir auch unseren Sternsingern gezeigt, damit sie wissen, für wen sie unterwegs sind und um Spenden bitten", sagt Christina Derichs, die hofft, dass sich der eine oder die andere noch melden wird, um am 15. Januar in Straberg mit zu sammeln.

Quelle: NGZ