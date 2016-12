Dormagen: Die Dormagener Kultur-Highlights 2017

Mindestens einmal im Monat ins Theater - das ist auch 2017 in Dormagen möglich. Die NGZ gibt Tipps.

John Steinbecks weltbekannten Roman "Jenseits von Eden" zeigt das Rheinische Landestheater in einer Bühnenfassung am Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr in der Aula des Dormagener Bettina-von-Arnim-Gymnasiums. Das Stück erzählt eine Familiensaga, die über drei Generationen geht. Gute Unterhaltung, satirisch geistvoll und sprachlich auf hohem Niveau, garantiert Mathias Tretter. Der Polit-Kabarettist gastiert am Freitag, 17. Februar, ab 20 Uhr mit seinem Programm "Selfie" in der Kulturhalle. Hübsch verpackte Schlagabtäusche und Bösartigkeiten verspricht Yasmina Rezas Schauspiel "Drei Mal Leben" mit dem Rheinischen Landestheater am Freitag, 10. März, 20 Uhr im BvA-Gymnasium.

Einen Kabarett-Flashmob zur Landtagswahl bilden die drei Kom(m)ödchen-Ensemblemitglieder Daniel Graf, Heiko Seidel und Martin Maier-Bode in der Sonder-Produktion "SEK-Wahlkampf" am Dienstag, 25. April, ab 20 Uhr in der Kulturhalle. Das Trio beleuchtet den komödiantischen Top-Event Landtagswahl mit frecher Satire und einer hohen Gagfrequenz. "Europa - und wenn ja, wie viele?", fragt das Kabarett-Duo "Onkel Fisch" in seinem Programm am Freitag, 5. Mai, ab 20 Uhr in der "Kulle". Die Märchenspiel-Saison auf der Freilichtbühne Zons beschert Theaterfreunden das Grimm-Stück "Aschenputtel". Die etwa 80 Laiendarsteller feiern am Sonntag, 11. Juni, ab 16 Uhr Premiere. Insgesamt 17 Vorstellungen stehen bis zum 17. September auf dem Spielplan.

Den Knechtstedener Theatersommer eröffnet Comedian Sascha Korf am Freitag, 21. Juli, 20 Uhr. "Deutschlands lustigster Spontaneitäts-Experte" gastiert mit seinem Programm "Wer zuerst lacht, lacht am längsten" erstmals in der Theaterscheune. Dort feiert das Ensemble Herrencrême nach einer zweijährigen Kreativpause am Samstag, 5. August, ab 20 Uhr sein Comeback. Die Publikumslieblinge präsentieren sich in ihrem Musik-Comedy-Programm "Der 1000. Gast" mit neuem Akteur, neuen Songs und Klassikern im neuen Gewand. Zum Auftakt der zweiten Kabarett-Reihe kommt Florian Schroeder am Mittwoch, 6. September, um 20 Uhr in die Kulturhalle. Der Kabarettist und Moderator der TV-Sendung "SWR-Spätschicht" hat sich die Kulturhalle als einen Ort seiner wenigen Vorpremieren zum neuen Programm ausgesucht.

"Hoffnungslos optimistisch" gibt sich Christoph Sieber in seinem gleichnamigen Programm am Mittwoch, 25. Oktober, ab 20 Uhr in der Kulturhalle. Der aus der ZDF-Satire-Show "Mann, Sieber!" bekannte Kabarettist fokussiert sich nicht mehr nur auf die Marionetten des Berliner Polittheaters, sondern vor allem auf die Strippenzieher und Lobbyisten im Hintergrund.

Mit dem Schauspiel "Die Reifeprüfung" nach dem gleichnamigen Kult-Film beginnt am Freitag, 10. November, ab 20 Uhr die erste Saison mit den Landestheatern NRW in der Aula des Norbert-Gymnasiums. Dort steht am Freitag, 15. Dezember, ab 20 Uhr auch der Schlusspunkt des Theater- und Kabarettjahres 2017 an. Herbert Knebel ist dann mit seinem Programm "Im Liegen geht´s" zu sehen.

