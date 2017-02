Serie Dormagen Und Seine Stadtteile: Die Loddenkempers - eine Familie, die Karneval und Schützenfest liebt

Petra (46) steht in der Bütt als "XXL-Model Cecilia", Markus (48) ist Mitglied der Band "De Fetzer". Als Königpaar vertreten sie in diesem Jahr die Gohrer und Broicher Schützen. Von Christine Sommerfeld

Gohr/Broich Wenn am Aschermittwoch für die anderen Karnevalisten "alles vorbei" ist, freuen sich die Loddenkempers auf das Schützenfest: Das Ehepaar aus Gohr mischt sowohl im Winter- als auch im Sommerbrauchtum aktiv mit. Petra Loddenkemper (46) steht in ihrem Wohnort als "XXL-Model Cecilia" in der Bütt, ihr Mann (48) ist seit 1989 Mitglied der Karnevalsband "De Fetzer". Beide gehen am Rosenmontag im Zug der KG Gohrer und Broicher Turfgrafen mit - und im Herbst werden sie gleich zweimal beim Schützenfest im Mittelpunkt stehen, nämlich in Gohr und in Broich. Das gab es vorher noch nie.

Dass er sich in Vereinen so wohlfühle, habe er von seiner Oma geerbt, erzählt Markus Loddenkemper: Agnes Busch aus Gohr habe gesungen, Büttenreden gehalten und sei immer überall dabei gewesen: "Daher habe ich das im Blut", bemerkt der Doppel-König. Und so kann er sich nichts Schöneres vorstellen, als mit den "Fetzern" die Säle in Düsseldorf und im Rhein-Kreis Neuss zum Kochen zu bringen. Fünf Auftritte an einem Abend sind dabei für den Keyboarder und Akkordeon-Spieler während der heißen Karnevalsphase keine Seltenheit. Sein allabendliches Ziel: "Wenn wir wieder rausgehen, sollte das Publikum auf den Tischen stehen." An einem dieser Abende im Jahr 1993 hat er seine Frau kennengelernt. Der damalige Sänger der "Fetzer" habe ihm geraten, gegen aufkommendes Lampenfieber jemanden im Publikum anzugrinsen. Das habe er direkt umgesetzt - und sich Petra dazu ausgesucht. Schon bald waren die beiden ein Paar, und für ihren Markus zog sie 1994 von Hackenbroich nach Gohr, wo es ihr gut gefällt: "Es ist sehr klein und familiär hier - eine gute Gemeinschaft." Inzwischen gehören zur Familie Loddenkemper auch die Söhne Felix (17) und Luca (7) - beide begeistern sich wie die Eltern für das Brauchtum: Zum Schützenfest sind sie als Fahnenschwenker unterwegs, und dem 17-jährigen Felix ist es gelungen, in diesem Jahr als erster Jungschützenkönig sowohl die Gohrer St.-Sebastianus-Bruderschaft als auch den Broicher Bürgerschützenverein zu repräsentieren. Sein Vater ist in Gohr Vorsitzender des Sappeurkorps und marschiert in Broich bei den schwarzen Husaren mit. Während er in Gohr mit dem Gewehr den Holzvogel von der Stange holte, köpfte Markus Loddenkemper in Broich mit dem neunten Schlag einen Stoffhahn. Genauso wie der Doppelkönig verbindet auch der Karnevalszug die benachbarten Dörfer: Er zieht am Rosenmontag von Broich nach Gohr, und unterwegs "regnet" es Kamelle. Und wo wohnt Familie Loddenkemper in Gohr? Natürlich am Sappeurweg.

Quelle: NGZ