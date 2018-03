Dormagen: Dirk Rosellen führt jetzt den FDP-Stadtverband in Dormagen

Der Dormagener FDP-Stadtverband hat einen neuen Vorsitzenden. Nachdem der bisherige Amtsinhaber Torsten Günzel erklärt hatte, aus beruflichen und zeitlichen Gründen nicht erneut zu kandidieren, wählten die Mitglieder am Samstag beim Stadtparteitag in der voll besetzten Schloss-Destille in Zons erwartungsgemäß Dirk Rosellen zum Nachfolger. Der 40-jährige Jurist ist seit 2009 Kreistagsabgeordneter und seit 2014 stellvertretender Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion.

Ihm zur Seite gestellt wurde von den Mitgliedern Hans-Georg Döring als stellvertretender Vorsitzender. Döring hatte zuvor als Beisitzer fungiert. Wiedergewählt als Schatzmeister wurde Gunther Hälbich. Zum neuen Schriftführer bestimmten die Mitglieder Hugo Obermann. Komplettiert wird der neue Vorstand durch die Beisitzer Ingelore Camaiani, Carina Hogrebe und Torsten Günzel. Zu den kooptierten Mitgliedern gehören traditionsgemäß der Vorsitzende der Dormagener Ratsfraktion, Karlheinz Meyer, sowie der Vorsitzende der Dormagener Jungen Liberalen, Wayne Powils. "Ich freue mich sehr über die Wahl und auf die neue Aufgabe", versicherte Rosellen. Anlass für tiefgreifende Veränderungen nach dem Wechsel an der Spitze sieht er nicht. Der Stadtverband in Dormagen habe in der Vergangenheit "sehr gute Arbeit" geleistet. "Dies zeigt sich unter anderem durch die erfolgreichen Wahlkämpfe und einen starken Mitgliederzuwachs seit 2016 von 18 Mitgliedern auf aktuell fast 50. Diese Arbeit möchte ich mit dem neu gewählten Vorstand fortführen", betonte Rosellen in Anwesenheit des FDP-Bundestagsabgeordneten Bijan Djir-Sarai. Auch die Kommunalwahl 2020 schließe sich unmittelbar an die Amtszeit dieses Vorstands an. "Unsere Aufgabe wird es sein, auch in diese Wahl gut aufgestellt zu gehen."

(ssc)