Thema Ausbildung: Diskussion in Dormagen mit Bundesbildungsministerin

Gemeinsam mit dem Dormagener ZVA-Bildungszentrum (Akademie der Augenoptik) lädt CDU-Bundestagsabgeordneter Hermann Gröhe zu einer Diskussionsveranstaltung ein.

Am Freitag, 5. Mai, 10 Uhr werden Professor Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung, und Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, am ZVA-Bildungszentrum in Knechtsteden zu Gast sein und über Chancen und Herausforderungen der dualen Ausbildung sprechen - miteinander, aber auch mit den Gästen der Veranstaltung.

Anmeldungen sind per E-Mail an hermann.groehe@bundestag.de möglich. Die duale Ausbildung ist in Deutschland die am häufigsten gewählte Form der Berufsausbildung, die von mehr als der Hälfte aller Jugendlichen durchlaufen wird.

Die Diskussion soll Fragen nachgehen wie: Welche Bedeutung hat diese Ausbildungsform für Arbeitsmarkt und Wirtschaft? Welche Chancen zur Verbesserung bestehen? Vor welchen Aufgaben steht die Politik hinsichtlich der Rahmenbedingungen für diese Ausbildung?

Quelle: NGZ