Dormagen: Dormacenter sucht Nachmieter für Aldi

Das Cineplex-Kino ist immer noch geschlossen, der Discounter Aldi schon längst ausgezogen. Doch der Eigentümer des Centers ist optimistisch, dass er für die leerstehenden Flächen neue Mieter findet und das Kino bald wieder öffnet. Von Anneli Goebels

Verlassen nach Aldi-Süd als Ankermieter auch andere Filialisten das Dormacenter? Was ist mit dem Cineplex-Kino, das nach einem Schwelbrand im Dezember seit Wochen geschlossen ist? Maxim Makarov, Vorstand der Reii Development AG mit Sitz an der Düsseldorfer Königsallee, die Besitzerin der Immobilie ist, bleibt gelassen. Zum einen ist er überzeugt, dass alle notwendigen Gutachten, die den Brandschutz betreffen, bald erstellt sind und dann das Cineplex wieder öffnen kann. Zeitlich genauere Angaben will er jedoch nicht machen. Auch Claudia Hebbel, Cineplex-Sprecherin, gibt die Hoffnung nicht auf, dass die leeren Kinosäle bald der Vergangenheit angehören. "Wenn wir die Besitzer der Immobilie wären, wäre das schon längst erledigt", ist sie überzeugt. Versicherungsfragen über die Verdienstausfälle seien noch nicht geklärt. Auch Jian Bing Chen vom Restaurant "Asiastar" leidet darunter, dass zurzeit keine Kinobesucher vor oder nach dem Film sein Restaurant besuchen. Seit vier Jahren bietet er direkt neben dem Cineplex asiatisches Essen an.

Wie es im Erdgeschoss weitergeht, darüber macht sich der Eigentümer nun Gedanken, prüfe erste Angebote, sagt Makarov. Die ehemalige "Aldi-Fläche" ist 8000 Quadratmeter groß, Ende November ist die Filiale des Discounters in die Rathaus-Galerie gezogen. "Wir sind nicht nervös. Wir haben jede Menge Zeit, einen Nachmieter zu suchen", sagt Makarov. Denn Miete zahle Aldi weiterhin - und das bis Ende 2019, wie Makarov erwähnt.

An den Erfolg des Dormacenters, das die Gesellschaft 2011 erworben und "viel Geld" in die Sanierung gesteckt hatte, glaubt er weiterhin. Er kann nicht nachvollziehen, was Aldi dazu bewogen hat, dort auszuziehen. "Der Mietermix ist gut. Wir müssen nun sehen, dass die leere Fläche wieder attraktiv vergeben wird. Aber wie gesagt, gezahlt wird und so sind wir nicht in Zeitnot", sagt der Manager. Leer steht aktuell auch das Café "Pirog", auf einem Aushang steht: "Wegen Rekonstruktion geschlossen". Rossmann wird das Dormacenter nicht verlassen. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage unserer Redaktion mit. Er sprach von einem Gerücht. "Weder hat Rossmann den Markt in Dormagen geschlossen, noch ist es geplant", teilte er schriftlich mit. Auch das Textilunternehmen "KiK" bleibt dem Einkaufscenter "Unter den Hecken" erhalten, wie eine Sprecherin informierte, ebenso der Discounter und Sonderpostenmarkt "Tedi". Allerdings soll der Haushaltswaren-Discounter "Kodi" das Center verlassen und im Mai ein Ladenlokal an der Kölner Straße beziehen. Bestätigt wurde das vom Unternehmen allerdings nicht.

Maxim Makarov räumt die Möglichkeit ein, dass sich "einiges verschieben" könne. Spruchreif sei jedoch noch nichts. Wichtig sei jetzt erst einmal, dass das Kino wieder geöffnet werde. Claudia Hebbel hofft, dass zumindest die Kinosäle 3 bis 7 - dort hatte es nicht gebrannt - bald wieder bespielt werden können. Die Schulkinowochen indes mussten abgesagt werden.

Quelle: NGZ