Eine 72-jährige Frau aus Dormagen wird seit vergangenem Donnerstag vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zuletzt wurde Renate Brauns bei der Rheinfähre in Zons gesehen.

Während eines mehrtägigen Aufenthalts in Neuss startete die 72-jährige Renate Brauns von dort aus am Donnerstag, 22. Dezember, einen Ausflug. Gegen 19.20 Uhr war sie bei der Rheinfähre in Zons. Zeugenaussagen zufolge wollte Renate Brauns von dort mit einem Bus die Heimfahrt antreten. Anschließend gab es keinen Kontakt mehr zur Familie.

Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen unter anderem ein Spürhund und ein Hubschrauber eingesetzt wurden, blieben bislang ohne Erfolg. Der Aufenthaltsort von Renate Brauns ist nach wie vor unbekannt.

Deshalb bittet die Kripo nun die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise zur Gesuchten. Renate Brauns ist 72 Jahre alt, etwa 1,62 Meter groß, wiegt 62 Kilogramm. Sie trägt ihr weißes Haar kurz. Die Vermisste hat braune Augen und trug zuletzt vermutlich eine dunkelblaue Jeans und einen schwarzen Mantel. Zudem trägt sie eine rahmenlose Brille. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.

