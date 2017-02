später lesen Dormagen-Delrath Diebe stehlen mehrere BMW-Navis Teilen

2017-02-14

Bereits am Wochenende haben Navi-Diebe in Neuss zugeschlagen. In der Nacht zu Dienstag wurden nun mehrere Autos in Dormagen aufgebrochen. Die Diebe haben es nur auf BMWs abgesehen.