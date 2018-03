Dormagen: Dormagen ehrt in bunter Show seine Spitzensportler

Maike Haupt und Benedikt Wagner sind die Titelverteidiger. Wer der Bahnengolf-Weltmeisterin und dem Europameister im Säbelfechten als Sportler des Jahres von Dormagen folgen werden, wird am Dienstag, 13. März, verraten.

Im Rahmen eines Ehrungsabends (Beginn 19 Uhr, Einlass 18 Uhr, der Eintritt ist frei) präsentieren der städtische Sportservice und der Sportverband im TSV-Sportcenter am Höhenberg nicht nur die beiden Top-Sportler des vergangenen Jahres, sondern auch viele weitere Athleten, die im Jahr 2017 auf nationaler und internationaler Ebene erfolgreich gewesen sind.

Neben 22 Goldmedaillen bei Deutschen Meisterschaften holten Dormagener je dreimal Gold bei Welt- und Europameisterschaften. Besonders erfolgreich waren die Kanuten, Säbelfechter und Ringer. Auch im Dressurreiten und beim Ironman auf Hawaii waren zwei Dormagenerinnen vertreten. Im Nachwuchsbereich holten Junioren drei Drittplatzierungen bei Weltmeisterschaften. "Von Minigolf bis hin zum Kanu Freestyle, die Bandbreite der Erfolge ist groß. Dormagen ist mit seinen guten Voraussetzungen eine Sportstadt, das zeigen diese vielen tollen Erfolge", sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld.

Auf die Gäste wartet ein abwechslungsreiches Programm. Freunde des Hundesports werden mit dem Duo "Old School Circus" auf ihre Kosten kommen. Jan Soencksen präsentiert zusammen mit Australian Shepherd "Nutmeg" ein freundlich-freches Spektakel mit allem, was ein Zirkus anzubieten hat. Auch Tischtennis-Fans kommen bei der Sportlerehrung nicht zu kurz. Sie brauchen wegen der Größe und der hohen Geschwindigkeiten des Balls beim Spiel des TTC Dormagen aber ein gutes Auge. Dormagens erster Olympiateilnehmer Paul Wiescheid wird im Interview mit Moderator Marc Pesch von seinen Erlebnissen bei den Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt erzählen. Ganz im Zeichen von Sport- und Kampfgeist steht "Hyperhook". Das Sextett zeigt in seiner Show eine Form der Artistik, die die Bewegungskünste Kampfsport und Akrobatik vereint. Abgerundet wird das Programm durch die Dormagener Tanzgruppe "Speechless".

