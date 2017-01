Unbekannte sind Anfang der Woche in zwei Kindergärten eingebrochen. Sie stahlen Geld und Computer.

Die Mitarbeiter zweier Einrichtungen in Dormagen mussten feststellen, dass sie Opfer von Einbrechern wurden. Zwischen Montagabend 19 Uhr und Dienstagmorgen 6.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte an der Straße "Unter den Hecken" ein. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten Schränke und Spinde und stahlen Bargeld und einen Computer.

Zweiter Einbruch am Dienstagabend

Ein weiterer Kindergarten an der Himmelgeister Straße in Stürzelberg bekam am am Dienstagabend, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr Besuch von ungebetenen Gästen. Diese brachen die Eingangstür der Tagesstätte auf. Auf der Suche nach Wertsachen fielen ihnen Bargeld, eine Digitalkamera und ein PC in die Hände.

Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Kindertagesstätten gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

(maxk)