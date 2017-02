später lesen Dormagen Einbrüche in Mehrfamilienhäuser - Zeugen gesucht Teilen

2017-02-07

In Dormagen sind am Montag Einbrecher in mehrere Mehrfamilienhäuser eingedrungen und konnten anschließend mit ihrer Beute fliehen. Die Polizei sucht Zeugen.