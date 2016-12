später lesen Polizei sucht Zeugen Exhibitionist belästigt Mädchen in Dormagen Teilen

2016-12-20

Am Montag hat sich ein unbekannter Mann in Dormagen zwei Mädchen in schamverletzender Weise gezeigt. Die Polizei sucht den Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.