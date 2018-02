Schnee in Dormagen

Die B9 war im Berufsverkehr gestern Morgen mehr als eine Stunde lang komplett gesperrt. Von Carina Wernig

Im Gegensatz zu weiten Teilen des Rhein-Kreises Neuss, in denen es kaum geschneit hatte, lag am Montagmorgen in Dormagen eine dichte Schneedecke auf den Wegen. Wegen der durch den Schneefall bei eisigen Temperaturen glatten Straßen ereignete sich auf der Bundesstraße 9 zwischen Zons und Stürzelberg ein Unfall, der eine längere Sperrung der B 9 nach sich zog. Verletzt wurde jedoch niemand.

Pendler im Berufsverkehr mussten am Montag auf der Düsseldorfer Straße, in Höhe "Wahler Berg", Geduld mitbringen und Umwege in Kauf nehmen. Auf glatter Fahrbahn war ein Lastkraftwagen von der Straße abgekommen und drohte nun umzukippen und auf ein angrenzendes Haus zu stürzen, wie die Polizei mitteilte: "Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt."

Zunächst musste nur der Verkehr in Richtung Neuss zur Absicherung der Unfallstelle abgeleitet werden. Die gegen 8 Uhr zur Unfallstelle gerufene Feuerwehr konnte nicht viel ausrichten, wie der Löschzug Dormagen-Mitte schilderte: "Bis zum Eintreffen eines Bergungsteams haben wir die Gefahrenstelle abgesichert." Die Rettungskräfte rückten mit zwei Spezialfahrzeugen an - einem Rüstwagen, der eine Seilwinde und viel Equipment mitführt, und einem Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter für Bau-Unfälle - sie kamen aber nicht zum Einsatz. "Der Lkw muss durch ein Bergungsunternehmen wieder auf die Fahrbahn gezogen werden, dafür ist die Feuerwehr nicht zuständig", sagte Einsatzleiter Bernd Muhr auf Nachfrage: "Es gab keine Berührung mit dem Haus, deshalb haben wir den Einsatz beendet."

Die Bergung des gewichtigen Lkw machte gegen 9.30 Uhr auch eine Vollsperrung der Bundesstraße 9 notwendig. Sie dauerte etwa eine Stunde, wie Polizeisprecherin Daniela Dässel bestätigte: "Um 10.37 Uhr war die B 9 wieder frei."

