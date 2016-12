später lesen Versuchter Überfall in Dormagen Polizei sucht Gaststätten-Räuber mit Hubschrauber Teilen

Twittern





2016-12-30T14:00+0100 2016-12-30T13:59+0100

Am späten Donnerstagabend hat ein unbekannter Mann versucht, eine Gaststätte in Dormagen-Zons zu überfallen. Er konnte flüchten. Die Polizei suchte in der Nacht unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm.