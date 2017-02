später lesen Zons Einbruch in Bäckerei - Diebe stehlen Tresor Teilen

2017-02-13T13:13+0100

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in Zons in eine Bäckerei eingebrochen. Sie stahlen dort einen Tresor.