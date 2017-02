Dormagen: Ein Jahr Aktionen zum 100. des Chemparks

Statt mit einer zentralen großen Veranstaltung will Betreiber Currenta mit vielen kleineren Events an den runden Geburtstag des Dormagener Werks erinnern. Die Teilnahme möglichst vieler Dormagener ist ausdrücklich erwünscht. Von Stefan Schneider

Die Herausforderungen enden nie - auch nicht nach 100 erfolgreichen Jahren. "Der Chempark Dormagen ist eine Baustelle und wird auch eine bleiben. Denn wäre dem nicht so, hätten wir bald ein Problem", urteilte Chempark-Leiter Ernst Grigat gestern im Nachbarschaftsbüro Chempunkt. Dort wurden die Veranstaltungen zum Jubiläum des "Werks am Rhein" vorgestellt, das in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Und Grigat nutzte den Anlass zum Hinweis darauf, dass sich auch ein etablierter Standort ständig weiterentwickeln muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wie das im zurückliegenden Jahrhundert funktioniert hat, stellte Grigat in einem historischen Abriss dar, den Besucher des Nachbarschaftsbüros (Unter den Hecken 60) dort ab sofort auf großen Stellwänden in Wort und Bild nachvollziehen können. Die Schau ist nur ein Mosaikstein aus dem Programm, mit dem die Chempark-Verantwortlichen die Bürger am Jubiläum teilhaben lassen wollen. Denn statt mit einer zentralen großen Veranstaltung, das machte Grigat deutlich, will Chempark-Betreiber Currenta mit vielen kleineren Events an den runden Geburtstag des Dormagener Werks erinnern. Im Werk, im Nachbarschaftsbüro und im öffentlichen Raum soll der Standort präsentiert werden. Stets ist die Teilnahme möglichst vieler Dormagener ausdrücklich erwünscht.

Die Leitfrage dabei soll der Erkläranspruch "Was hast Du davon?" sein, erläuterten Grigat und Jobst Wierich, Leiter Politik- und Bürgerdialog des Chemparks Dormagen. Heißt: Die Menschen in der Stadt sollen erfahren, wie sie im alltäglichen Leben von "ihrem" Industriestandort profitieren. Dazu ist auch ein intensiver Austausch mit den Schulen in Dormagen und in dessen Umfeld vorgesehen.

Eine gute Vorstellung von dem, was gegenwärtig im Chempark geschieht, vermitteln Werksrundfahrten. Sie finden an jedem zweiten Samstag im Monat statt und beginnen um 14 Uhr am Tor 14 an der Alten Heerstraße. In den Erklärungen der Besucherführer wird dieses Jahr ein besonderer Akzent darauf gesetzt, wie sich das Werk in 100 Jahren gewandelt hat (Anmeldung: besucherbetreuung@chempark.de oder unter 0214 30-56025).

Darüber hinaus stellt sich Ernst Grigat am 20. März auf dem Blauen Sofa unserer Zeitung den Fragen von NGZ-Redaktionsleiter Ludger Baten (siehe Info), für alle interessierten Bürger gibt es ein Geburtstagscafé am 25. August im Nachbarschaftsbüro (mit Angeboten für Vorschulkinder, Schüler und Nachbarn), und bei der Aktionswoche "Dormagen unternimmt was" (ab 30. Juni) wird sich der Chempark ebenso einbringen wie beim Michaelismarkt (30. September/1. Oktober).

Für 6. Dezember hat Currenta eine Weihnachtsspende im Zusammenhang mit "Dormagen unternimmt was" angekündigt. Unter den gemeinnützigen Vereinen und Organisationen, die sich dort engagieren, soll ein Betrag in Höhe von 5000 Euro aufgeteilt werden.

Quelle: NGZ