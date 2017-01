später lesen Freizeit-Tipp Ein Spaziergang rund um den Ententeich Teilen

2017-01-30

DELRATH (ce) Die Delrather lieben ihren Ententeich. Der kleine See liegt etwas versteckt in einer Senke hinter dem Sportplatz - umgeben vom Zerrenger Busch. Wer mit dem Auto kommt, kann am Sportplatz parken und zu Fuß den asphaltierten Weg entlanglaufen, der zur Autobahnraststätte Nievenheim führt. Schon bald geht es rechts durch ein Tor zum Teich hinunter, auf dem einige Enten und Gänse zu finden sind. Der Fußweg verläuft rund um das Gewässer, an dem es auch einen Grillplatz gibt.