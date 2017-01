Trickbetrüger sollen eine Anwohnerin der Straße Im Grundewald ausgeraubt haben. Ein Mann hatte sich an der Haustür als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben. Später stellte die Frau fest, dass Schmuck und Geld fehlten.

Die Anwohnerin ließ am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 15.00 und 15:15 Uhr einen Mann in ihre Wohnung, teilte die Neusser Polizei am Donnerstag mit. Der Mann teilte der Wohnungsinhaberin mit, dass es zu einem Fehler bei Bauarbeiten gekommen sei und nun die Wasserleitungen in ihrem Haus defekt seien. Die Hauptleitung müsse abgedreht werden. Die Frau führte den Mann daraufhin in den Keller.

Als der angebliche Wasserwerker mitteilte, dass der Schaden behoben sei und das Haus verlassen wollte, stellte die Geschädigte fest, dass die Haustür nicht verschlossen war. Wenig später bemerkte sie den Diebstahl von Bargeld und Schmuck.

Die Polizei warnt vor der Masche

Der angebliche Wasserwerker wird laut Polizeiangaben wie folgt beschrieben: Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von athletische Statur sein. Außerdem soll er kurze, mittelblonde Haare haben. Der Täter trug normale Straßenkleidung. Der mutmaßliche Mittäter wurde nicht gesehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(ots)