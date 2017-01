später lesen Dormagen FDP: Schulentwicklung in Delhoven war abzusehen FOTO: Berns Lothar FOTO: Berns Lothar Teilen

2017-01-23

In die Diskussion rund um das Grundschul-Thema in Delhoven und Straberg spielt zunehmend der Landtagswahlkampf eine Rolle. Nachdem sich in der vergangenen Woche die CDU-Kandidatin Heike Troles geäußert hatte, meldet sich nun FDP-Bewerber Karlheinz Meyer zu Wort. Nach seiner Auffassung zeige Delhoven "das Versagen der Landesregierung auf. Während auf der kommunalen Ebene alles versucht wird, den Schülern und Eltern gerecht zu werden, wird dies auf Landesebene konterkariert."

