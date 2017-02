Dormagen: "Fiesta Mexicana" im Hubertussaal

Fünf-Stunden-Programm in Straberg mit vielen Reden und Tanzeinlagen. Von Olaf Moll

Mehr als 2000 Luftballons in den Landesfarben weiß, rot und grün, Kakteen und Sombreros an den Wänden, dazu Chili con carne aus dem Riesentopf und Tequila aus der Flasche: Stilecht mexikansch ging es bei der "Sitzung am Bösch" zu. Trump und Mauerbau waren allerdings keine Themen im ausverkauften Hubertussaal. Die 350 "Senors und Senoritas" feierten lieber unbeschwert eine heiße Fiesta mit jeder Menge "kölsche Tön".

"Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz und dem Verlauf", konstatierte Jürgen Kollenbroich vom ausrichtenden Festkomitee der Straberger Hubertus-Schützenbruderschaft. Einmal mehr waren es 140 heimische Feierabendkarnevalisten, die allesamt unentgeltlich auftraten und mit viel Witz und Engagement für "fünf Stunden Spaß an der Freud" sorgten. Sitzungspräsident Klaus Saedler, der ebenso wie seine Kollegen vom Elferrat mit Poncho und Sombrero verkleidet war, konnte mit berechtigtem Stolz gleich sieben Straberger Tanzgruppen ankündigen: Springmäuse, Blaue Schlümpfe, Böschmüsje, Lollies, Knallbonbons, Stippeföttcher und Piccolonis setzten Akzente. Dazu begeisterten mit der Tanzgarde "Let´s Dance" aus Ückerath und der Gruppe "Six Pack" aus Hackenbroich zwei erfahrene Formationen aus den Nachbarorten. Weniger grazil agierten die "Bösch-Boys". Die Männer haben sich aber mit ihren originellen Darbietungen längst zu Publikumslieblingen gemausert, die zu vorgerückter Stunde die Kostümierten mitrissen.

Lokalkolorit versprühten die Büttenredner. Regine May bekam auf der "Ehrenamt-Börse" die Lasten einer Freiwilligen zu spüren und lehnte sämtliche Vorschläge von Börsen-Inhaberin Christa Derichs ab: Aktive in der Feuerwehr, Hausmeister im Alfred Delp-Haus, Jugendtrainer beim FC Straberg und Schütze in der Bruderschaft. Kein Blatt vor den Mund nahmen Frank Neuen und Ute Güsgen, die in den "Szenen einer Ehe" auch Seitenhiebe auf "Lokalpromis" austeilten. Auch das Festkomitee-Quintett nahm die Straberger "Prominenz" in der ulkigen Koch-Show "Grill den Mälzer" auf die Schippe.

Natascha und Mirjana Breuer machten sich dagegen in ihrem Zwiegespräch ihre eigenen Gedanken zur Gesundheitsreform. Das Finale läutete die heimische Mundart-Band "De Fetzer" mit dem Straberger Josef Kollenbroich am Schlagzeug ein. Es war schon weit nach Mitternacht, als sich alle Akteure auf der Bühne versammelten und schließlich lautstark mit den Gästen "Du bes Strobersch" sangen.

Quelle: NGZ