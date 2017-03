später lesen Dormagen Für Parteien beginnt der Wahlkampf erst am 1. April FOTO: ON FOTO: ON 2017-03-01T19:31+0100 2017-03-02T00:00+0100

Während anderswo Parteien den Aschermittwoch nutzen, um sich politisch auf die Landtagswahl einzustimmen, gehen Dormagens Kommunalpolitiker das Thema Wahl ruhiger an. Ihr Stichtag lautet in der Regel 1. April. Ab sechs Wochen vor dem Gang zur Wahlurne am 14. Mai wollen sie zielgerichtet mit den Bürgern ins Gespräch kommen und Plakate aufhängen.

Klaus Schumilas Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Klaus D. Schumilas (schum) ist Teamleiter in der Dormagener Redaktion. zum Autorenprofil schließen