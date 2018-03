später lesen Dormagen Gesamtschüler vor Abi-Feier mit Silvesterrakete beschossen 2018-03-23T20:11+0100 2018-03-24T00:00+0100

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es zu einer Auseinandersetzung von zwei unterschiedlichen Schülergruppen gekommen. Ort des Geschehens war die Straße Am Sülzhof in unmittelbarer Nachbarschaft der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule.

