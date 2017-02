später lesen Gewinnspiel Gutscheine für Cupcake-Workshop und Café-Besuch Teilen

2017-02-06T19:26+0100 2017-02-07T00:00+0100

DELHOVEN (ce) Cupcakes sind kleine Törtchen mit cremiger Haube. Annette Rosa Marques entdeckte die Kuchen-Kunstwerke in London und machte sich mit der Marke "Sugarbird Cupcakes" selbstständig. Auf ihr erstes Café an der Rethelstraße in Düsseldorf folgte 2012 ein zweites an der Heinrich-Heine-Allee. 2013 übernahm sie das "Kleine Café" (Klosterstraße) in Delhoven, wo sie Cupcakes und Macarons, Frühstück, Torten und Kuchen anbietet. "Wir liefern unsere Cupcakes auch individuell gestaltet für Hochzeiten, Geburtstage und Firmenveranstaltungen", sagt die Inhaberin. In der Sugarbird-Backstube in Garath können Kuchen-Fans in Workshops Macarons, Cakepops oder Cupcakes herstellen. Verlost werden ein Gutschein für einen Cupcake-Workshop und zwei Gutscheine im Wert von 25 Euro für die Cafés.