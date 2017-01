Serie Dormagen Und Seine Stadtteile: Junge Tänzerinnen üben für ihren blau-weißen Karnevals-Auftritt

Die Tanzgarde der KG Blau-Weiß "Löstige Jonge" Nievenheim probt das ganze Jahr für ihre Vorführungen auf der närrischen Bühne bei den Prunksitzungen im Saal Robens. Von Christine Sommerfeld

Der Saal Robens ist schon festlich mit Luftschlangen, blau-weißen Wimpeln und Luftballons geschmückt, doch die Tische und Stühle sind noch leer. Auf der Bühne übt die Tanzgarde der KG Blau Weiß "Löstige Jonge" Nievenheim für ihren großen Auftritt bei der Prunksitzung. Noch tanzen die Mädchen in bequemen Leggings, Pullis und Turnschuhen. Die Musik ist schnell, Zöpfe und Beine fliegen um die Wette in die Höhe. Alle haben sichtlich viel Spaß an der Sache.

Trainerin Julia Kossack (20), die sich mit Sabrina Becker (22) um die elf Mädchen kümmert, korrigiert die Position der Tänzerinnen. Nun wird der Einmarsch geübt, damit vor Publikum auch alles perfekt klappt. Gut drei Minuten dauert einer der Tänze nach klassischer Operettenmusik, doch dafür müssen die Mädchen fast das ganze Jahr über trainieren: "Figuren wie Spagat oder Kerze verlernen sie sonst zu schnell, dafür muss man sich regelmäßig dehnen", erklärt Trainerin Sabrina Becker, die selbst schon seit 17 Jahren tanzt. "Karneval macht so viel Spaß und ist so bunt", schwärmt sie. Vor allem der Umzug durch Nievenheim am Karnevalssonntag, an dem auch die Tanzgarde teilnimmt, gefällt Sabrina: "Das Strahlen der Kinder, wenn wir Kamelle werfen, ist einfach schön."

Sabrina Becker und ihre Kollegin trainieren die junge Tanzgarde der Elf- bis 15-Jährigen erst seit etwa einem Jahr. Bei den Jugendlichen kommen die beiden bestens an: "Die neuen Trainerinnen sind ganz lieb", lobt Victoria Breitkopf (13), "sie wollen, dass wir so viel Spaß wie möglich haben". Ein bisschen Lampenfieber vor dem Auftritt gehört für Victoria dazu: "Ich habe manchmal Angst, dass ich die Schritte vergesse, wenn ich ganz vorne tanze", erzählt sie, aber am Ende der Session sei sie total stolz, "wenn ich alles geschafft habe". Auch Samara Derrez (13) hat "ganz viel Spaß" an Auftritten: "Ich mag es sehr, auf der Bühne zu stehen - wenn alle uns zugucken, das ganze Licht auf uns scheint und ich dann den Applaus höre", zählt sie auf.

Vor den Auftritten bei Sitzungen und Umzügen brauchen die Mädchen rund eine Stunde für ihr Outfit und Make-up. Zum Kostüm gehören Perücke, Hut, Jacke, Strumpfhose, Spitzenhöschen, Petticoat, Rock und Schuhe. Sie werden von den Trainerinnen geschminkt - und sind am Ende kaum wiederzuerkennen. "Mich hat mal ein Freund nicht erkannt", berichtet Mara Kern (14) lachend. Victoria hat einen besonderen Trick, um ihre langen Haare unter der Perücke zu bändigen: "Ich schneide von einer Strumpfhose die Beine ab, mache einen Knoten in den Rest und ziehe ihn mir wie eine Mütze über den Kopf", verrät sie.

Da in dieser Session die Schwestergesellschaft Rot-Weiß Ückerath das Prinzenpaar stellt, haben die Mädchen nicht allzu viel zu tun. In der nächsten Session, wenn die "Löstige Jonge" an der Reihe sind, warten wieder mehr Auftritte als Begleitung des Prinzenpaares auf die Tanzgarde - doch das kommt den Mädchen gerade recht.

