Dormagen: Kirchenmusik unterstützt die richtige Festtagsstimmung

Die Christmetten, Festmessen und Kindergottesdienste mit Krippenspiel werden von Chören und Instrumentalisten festlich gestaltet. Von Melissa Hohnke

Um in die richtige Weihnachtsstimmung zu kommen, werden in vielen Kirchen im Dormagener Stadtgebiet die Christmetten und Festmessen von besonderer Kirchenmusik begleitet. An den Weihnachtstagen gibt es in den Dormagener Kirchen folgendes Angebot. Heiligabend, 24. Dezember

St. Katharina, Hackenbroich, 15.30 Uhr vorweihnachtlicher Kindergottesdienst mit Krippenspiel unter der Mitgestaltung des Chorhauses St. Michael und des Vorschulchors.

St. Michael, Dormagen, 17 Uhr vorweihnachtlicher Kindergottesdienst mit Krippenspiel, Mitgestaltung des Chorhauses St. Michael und der Familienband.

Zur Heiligen Familie, Horrem, 17 Uhr Christmette unter Mitgestaltung des Chorhauses St. Michael und der Chorgemeinschaft "via musica" und Orgelspiel von Kantor Horst Herbertz.

St. Katharina, Hackenbroich, 19 Uhr Christmette, begleitet von dem Familienchor des Chorhauses St. Michael.

St. Michael, Dormagen, 21.45 Uhr Einstimmung, 22 Uhr Christmette unter der Mitgestaltung des Kirchenchors St. Michael, des Chorhauses.

St. Josef, Delhoven, 22 Uhr Christmette, begleitet vom Chor "St. Agatha" und "St. Josef", unter der Leitung von Susanne Becker. 1. Weihnachtstag, 25. Dezember

St. Martinus, Zons, 15.30 Uhr weihnachtliche Stubenmusik unter der Leitung von Antje Verbücheln. Kantor Herbertz an der Orgel.

St. Andreas, Klosterbasilika Knechtsteden, 10.30 Uhr Festhochamt, der Chor "Cantemus" unter der Leitung von Kantor Bert Schmitz führt die Mozart-Krönungsmesse auf.

St. Odilia, Gohr, 11 Uhr Heilige Messe mit dem Kirchenchor unter der Leitung von Peter Josef Schülgen. 2. Weihnachtstag, 26. Dezember St. Andreas, Klosterbasilika Knechtsteden, 19.15 Uhr Weihnachtskonzert mit Trompeten, Piano, Orgel und Panflöte. Eintritt frei.

St. Martinus, Zons, 11 Uhr Festhochamt mit Begleitung der Chorgemeinschaft "via musica".

St. Josef, Delhoven, 11 Uhr,, Heilige Messe mit Kindersegnung, unter der musikalischen Begleitung vom Chor "Intakt", unter der Leitung von Susanne Becker.

In den Kirchen des Seelsorgebereichs Dormagen-Nord sind Christmetten mit musikalischer Begleitung eine Ausnahme, so Kantor Schmitz, daher ist nicht in allen Christmetten ein Chor dabei.

Quelle: NGZ