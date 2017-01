Dormagen: Kulturbüro zieht Kartenverkauf vor

Wegen großer Resonanz werden jetzt schon Tickets fürs 2. Halbjahr offeriert. Von Stefan Schneider

Liegt es nun an der hohen Qualität der Veranstaltungen oder am besonders kulturinteressierten Dormagener Publikum? Jedenfalls sei die Nachfrage nach Karten aktuell so groß, dass man bereits jetzt den Verkauf von Abonnements und Einzeltickets für das zweite Halbjahr gestartet habe, berichtet das städtische Kulturbüro. Dessen Leiter Olaf Moll kann sich den Grund für den Ansturm schon denken: "Dann kommen vier Kabarett-Hochkaräter in die Kulturhalle."

Tatsächlich sind es bekannte Namen, die in Dormagen auf die Bühne treten. Die Herbst-/Winterreihe eröffnet Florian Schroeder am Mittwoch, 6. September, mit einer Vorpremiere zu seinem Programm "Ausnahmezustand". Der aus der ZDF-Satire-Show "Mann, Sieber" bekannte Christoph Sieber folgt am Mittwoch, 25. Oktober, mit "Hoffnungslos optimistisch". "Europa - der Kreisverkehr und ein Todesfall" heißt das neue Programm von Thomas Freitag, der am Freitag, 17. November, in der Kulturhalle gastiert. Den Schlusspunkt setzt Christian Ehring mit "Keine weiteren Fragen" am Sonntag, 10. Dezember. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Abonnements für das zweite Halbjahr sind ausschließlich im Kulturbüro (Kulturhaus an der Langemarkstraße 1-3) erhältlich. Ein Abo besteht aus drei Veranstaltungen nach Wahl und kostet 54 Euro. Einzelkarten für alle Veranstaltungen gibt es zum Preis von jeweils 21 Euro im Kulturbüro und in der City-Buchhandlung, Kölner Straße 58 in Dormagen. Sollte die Abendkasse noch öffnen, wird das Ticket dann 23 Euro kosten. Bestellungen nimmt das Kulturbüro unter 02133 257-338 oder unter kulturbuero@stadt-dormagen.de entgegen. Keine Karten gibt es mehr für die nächsten Kabarettabende mit Mathias Tretter (17. Februar), der Berliner Distel (11. März) und dem Kom(m)ödchen (25. April).

Quelle: NGZ