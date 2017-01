später lesen Dormagen Lastwagen kippt auf der A57 in eine Leitplanke FOTO: D. Staniek FOTO: D. Staniek Teilen

Twittern





2017-01-10T20:20+0100 2017-01-10T20:45+0100

Warum der Fahrer heute Mittag, gegen 13 Uhr, von der Fahrbahn abkam, konnte ein Sprecher der Autobahnpolizei auch nicht sagen. Jedenfalls kippte das 40-Tonnen schwere Fahrzeug in eine Leitplanke. Unterwegs war der Mann auf der A57 in Fahrtrichtung Köln. Kurz vor der Abfahrt Dormagen dann zog der Lkw nach rechts. Ob der Fahrer übermüdet oder abgelenkt war, war am Dienstagabend noch nicht klar. Jedenfalls blieb der Mann unverletzt, konnte allein das Führerhaus verlassen. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.